Las malas y desagradables noticias no tardaron en llegar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues un reporte dado a conocer por el medio británico Daily Mail, dio a conocer que la Selección de Inglaterra sufrió el robo de sus uniformes, balones, zapatos de futbol y demás material de entrenamiento en su campamento base de Kansas City.

De acuerdo con la información dada a conocer por el medio internacional, los hechos se registraron el pasado viernes 12 de junio cuando el staff de Los Tres Leones trasladaba el equipamiento al Swope Soccer Village, centro de entrenamiento de los ingleses previo a su debut en el Mundial 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó con la Selección de Inglaterra previo a su debut en el Mundial 2026?

Según la información dada a conocer por el medio británico antes mencionado, el staff de la Selección de Inglaterra que se encuentra en Estados Unidos (EUA) previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, se percataron de que faltaban diversos artículos en uno de los vehículos en los que se trasladaron en Kansas City.

La información dada a conocer hasta el momento descarta el uso de violencia en el robo del equipamiento del combinado de Los Tres Leones, sin embargo se dio a conocer que se mantienen las investigaciones en curso para dar con los responsables del atraco.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GRUPO L | MUNDIAL 2026: La policía estadounidense está investigando, después de que una cantidad significativa del equipamiento de Inglaterra fuera robado en ruta hacia su nueva base de entrenamiento en Kansas City.



Sky Sports News ha sido informado de que la mayoría del… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

¿Qué se sabe del material que le robaron a Inglaterra en EUA?

Información dada a conocer por medios como la BBC y la agencia británica Press Association, señalan que los hechos se registraron previo al primer entrenamiento de los dirigidos por Thomas Tuchel en el Swope Soccer Village de Kansas City.

Se reportaron los robos de uniformes completos de los jugadores, zapatos de estrellas como Harry Kane y Jude Bellingham, así como balones y material de entrenamiento de los ingleses.

¿Cuándo debuta Inglaterra en el Mundial 2026?

Es importante mencionar que la Selección de Inglaterra debutará en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio ante Croacia en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de la República.

Sus siguientes rivales serán Ghana el 23 de junio, así como la Selección de Panamá hasta el 27 de este mismo mes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.