Bodega Aurrera remata la pantalla Hisense de 50 pulgadas Full HD con sistema VIDAA y plan extendido a 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene en rebaja la TV Hisense 50A4SV, una pantalla de 50 pulgadas con resolución Full HD y sistema operativo VIDAA U9. El modelo cuenta con panel VA, retroiluminación Full Array y soporte HDR10, pensado para sala o recámara grande.

La oferta incluye un descuento superior a los 2 mil pesos y hasta 24 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la pantalla Hisense de 50 pulgadas en Bodega Aurrera y qué financiamiento ofrece?

Bodega Aurrera remata la pantalla Hisense de 50 pulgadas. El precio actual del aparato en esta tienda es de $4,990 pesos con oportunidad de financiamiento en pagos desde $207 pesos mensuales. El valor original era de $6,999 pesos, por lo que el ahorro es de $2,009 pesos.

Además, la cadena de ventas ofrece hasta 24 MSI de $207.92 con BBVA.

También da opciones de financiamiento en diferido en hasta 18 MSI con tarjetas como American Express, Afirme, Banco Azteca, BanBajío, Bancoppel, Banamex, HSBC, Santander, entre otras. Las opciones de pago en mensualidades son las siguientes:

3 MSI de $1663.33

de $1663.33 6 MSI de $831.67

de $831.67 9 MSI de $554.44

de $554.44 12 MSI de $415.83

de $415.83 18 MSI de $277.22

Pantalla Hisense Especificaciones de la pantalla que está en rebaja en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Hisense de 50 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

De acuerdo con la publicación del producto en Bodega Aurrera, estas son algunas de las características técnicas de la pantalla Hisense de 50 pulgadas que está en rebaja:

Tipo de panel: VA con retroiluminación Full Array

VA con retroiluminación Full Array Resolución: Full HD — 1,920 x 1,080 píxeles

Full HD — 1,920 x 1,080 píxeles Tamaño: 50 pulgadas

50 pulgadas Frecuencia: 60 Hz

60 Hz Brillo: 250 nits

250 nits HDR: HDR10

HDR10 Audio: DTS Virtual:X

DTS Virtual:X Sistema operativo: VIDAA U9

VIDAA U9 Conectividad: Wi-Fi dual band, Bluetooth, HDMI con eARC, USB, salida óptica digital, entradas AV/compuesto

Wi-Fi dual band, Bluetooth, HDMI con eARC, USB, salida óptica digital, entradas AV/compuesto Peso: 7.4 kg

7.4 kg Incluye: control remoto, cable de alimentación, baterías y manual de usuario

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