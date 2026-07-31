Walmart remata la pantalla Sony Bravia 3 de 65 Pulgadas LED 4K con Google Smart en hasta 24 meses sin intereses

Sony vuelve al radar del comprador mexicano con una oferta poco frecuente en su segmento premium: el Televisor Sony Bravia 3 de 65 Pulgadas LED 4K con Google Smart TV reacondicionado aterriza en Walmart al precio de $10,190 pesos frente a los $12,299 pesos de catálogo. Estamos hablando de una rebaja concreta de $2,109 pesos, equivalente al 17.1 por ciento menos. Un detalle importante que conviene subrayar desde el arranque: la unidad se vende en estado reacondicionado, lo que significa que fue restaurada a especificaciones de fábrica antes de volver al mercado con garantía del retailer.

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Para quienes prefieren distribuir el pago, Walmart activa financiamiento a 24 mensualidades sin intereses de $424.58 pesos con tarjetas participantes en la campaña vigente del retailer. La alternativa se suma al catálogo habitual de formas de pago que ofrece la cadena: efectivo, débito, monedero electrónico y depósito en efectivo generando la orden en línea. Quienes prefieran evitar el envío pueden apoyarse en el servicio Pickup, disponible sin costo en sucursales con existencia física del producto.

Qué distingue al Sony Bravia 3 K-65S30 dentro del catálogo Walmart

Estos son los atributos clave del televisor Sony K-65S30 según ficha oficial del fabricante:

TV Sony Bravia 3 65 Pulgadas LED en Walmart (Walmart)

Ficha técnica del panel:

Fabricante: Sony (compañía japonesa con más de 70 años de trayectoria diseñando electrónicos de consumo y entretenimiento premium).

(compañía japonesa con más de 70 años de trayectoria diseñando electrónicos de consumo y entretenimiento premium). Denominación del modelo: K-65S30 correspondiente a la generación Bravia 3 modelo 2024 .

correspondiente a la generación . Diagonal: 65 pulgadas (aproximadamente 164 centímetros medidos en diagonal).

(aproximadamente 164 centímetros medidos en diagonal). Formato de panel: LED convencional con retroiluminación uniforme.

con retroiluminación uniforme. Resolución de imagen: 4K UHD con 3,840 x 2,160 píxeles activos.

Motor de procesamiento e imagen:

Procesador dedicado: 4K HDR Processor X1 — chip propietario Sony que analiza cada fotograma en tiempo real ajustando color, contraste y nitidez de forma dinámica.

— chip propietario Sony que analiza cada fotograma en tiempo real ajustando color, contraste y nitidez de forma dinámica. Reproducción cromática: Triluminos Pro — sistema de color amplio capaz de mostrar más de mil millones de tonalidades con fidelidad a la referencia cinematográfica.

— sistema de color amplio capaz de mostrar con fidelidad a la referencia cinematográfica. Estándares HDR compatibles: Dolby Vision + HDR10 + HLG para máxima compatibilidad con contenido streaming.

para máxima compatibilidad con contenido streaming. Escalado inteligente: 4K X-Reality PRO — algoritmo que compara cada escena contra base de datos de referencia Sony y reconstruye detalles perdidos hasta llegar a resolución cercana a 4K nativo.

— algoritmo que compara cada escena contra base de datos de referencia Sony y reconstruye detalles perdidos hasta llegar a resolución cercana a 4K nativo. Suavizado de movimiento: Motionflow XR — reduce el desenfoque en deportes, videojuegos rápidos y películas de acción.

Audio inmersivo:

Sistema de bocinas: X-Balanced Speaker — diseño estructural propietario que amplía la superficie de vibración para presión sonora mayor sin distorsión.

— diseño estructural propietario que amplía la superficie de vibración para presión sonora mayor sin distorsión. Codificación de audio: compatible con Dolby Atmos para sonido posicional envolvente en configuraciones compatibles.

compatible con para sonido posicional envolvente en configuraciones compatibles. Sincronización con barras Sony: posibilidad de emparejar con barras de sonido Sony HT-A5000, HT-A7000 y otras del catálogo para expansión de audio.

Plataforma Google TV:

Sistema operativo: Google TV con interfaz personalizada según preferencias del usuario.

con interfaz personalizada según preferencias del usuario. Google Assistant integrado: control por voz nativo para búsqueda de contenido, control de dispositivos smart home y consultas generales.

control por voz nativo para búsqueda de contenido, control de dispositivos smart home y consultas generales. Catálogo disponible: más de 700,000 películas y episodios distribuidos entre más de 10,000 aplicaciones compatibles.

más de distribuidos entre más de compatibles. Apps preinstaladas populares en México: Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + Claro Video + YouTube + Spotify + Apple TV+.

Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + Claro Video + YouTube + Spotify + Apple TV+. App Sony Pictures Core: anteriormente llamada BRAVIA CORE, incluye créditos de películas gratuitos para catálogo Sony Pictures con estrenos recientes.

anteriormente llamada BRAVIA CORE, incluye créditos de películas gratuitos para catálogo Sony Pictures con estrenos recientes. Casting inalámbrico: AirPlay 2 + Chromecast built-in para transmisión directa desde iPhone, iPad, Android o computadora.

Beneficios exclusivos PlayStation 5:

Auto HDR Tone Mapping: ajuste automático del rango dinámico HDR cuando se detecta conexión con PS5, calibrando la imagen a las capacidades específicas del televisor.

ajuste automático del rango dinámico HDR cuando se detecta conexión con PS5, calibrando la imagen a las capacidades específicas del televisor. Auto Genre Picture Mode: conmutación automática entre modo juego (baja latencia) y modo cine (calidad máxima) según si se detecta juego o video en pantalla.

conmutación automática entre modo juego (baja latencia) y modo cine (calidad máxima) según si se detecta juego o video en pantalla. Compatibilidad HDMI 2.1 en puertos seleccionados para señal 4K a 120 Hz con consolas de nueva generación.

Conectividad completa:

Puertos HDMI: entradas para consolas, decodificadores, reproductores Blu-ray y receptores AV.

entradas para consolas, decodificadores, reproductores Blu-ray y receptores AV. Puertos USB: para reproducción multimedia desde memorias flash y discos duros externos.

para reproducción multimedia desde memorias flash y discos duros externos. Red inalámbrica: Wi-Fi integrado compatible con redes domésticas 2.4 GHz y 5 GHz.

compatible con redes domésticas 2.4 GHz y 5 GHz. Bluetooth: para conexión con audífonos inalámbricos, teclados y controles.

para conexión con audífonos inalámbricos, teclados y controles. Ethernet: puerto de red cableada para conexión estable en streaming de alto bitrate.

Sostenibilidad y consumo:

Eco Dashboard: panel unificado para gestionar ajustes de eficiencia energética + consumo + configuración ahorro.

panel unificado para gestionar ajustes de eficiencia energética + consumo + configuración ahorro. Certificación Energy Star (según variante regional confirmada por el fabricante).

Qué implica que sea un producto reacondicionado

Un producto reacondicionado o refurbished es una unidad que regresó al fabricante o distribuidor por motivos diversos (devolución del comprador original dentro del periodo de garantía, exhibición en tienda física, empaque dañado sin afectación al equipo, entre otros) y fue sometida a un proceso de restauración completa a especificaciones de fábrica antes de volver al mercado.

En la práctica, esto significa que:

La pantalla y componentes electrónicos fueron probados exhaustivamente para verificar funcionamiento correcto en todas sus características.

para verificar funcionamiento correcto en todas sus características. Cualquier pieza defectuosa fue reemplazada por original nueva durante el proceso.

durante el proceso. La configuración de fábrica fue restaurada al estado inicial eliminando datos previos de configuración del usuario anterior.

eliminando datos previos de configuración del usuario anterior. El empaque puede ser el original o uno genérico del retailer según proceso específico.

El producto incluye garantía específica ofrecida por el retailer (Walmart) que puede ser distinta a la garantía original del fabricante (Sony).

Forma de envío en Walmart y garantía del televisor reacondicionado

La venta y el despacho corren directamente por cuenta de Walmart con cobertura nacional. Compras superiores a $499 pesos califican para envío gratuito. Los usuarios pueden alternativamente elegir el servicio Pickup (recolección en sucursal sin costo) o pagar en efectivo generando la orden desde el sitio web y liquidándola en tienda física. El tiempo estimado de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles posteriores a la confirmación de la orden.

Por tratarse de un producto reacondicionado, la garantía aplicable es la ofrecida por Walmart como distribuidor y no la garantía original de fábrica Sony México. Al tratarse de un televisor con plataforma Google TV, será necesario vincular una cuenta Google activa al momento de la configuración inicial para acceder a todas las funciones de streaming y control por voz disponibles.

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