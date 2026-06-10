Rematan Nintendo portátil de 64 GB; se puede pagar hasta 13 meses

Para los amantes de los videojuegos, en Liverpool hay una gran oferta de la consola Nintendo Switch Portátil de 54 GB, cuenta con envío gratis y la puedes pagar a meses sin intereses.

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Liverpool remata Nintendo portátil

En la tienda en línea de Liverpool la consola fija/portátil Nintendo Switch de 64 GB Mario Bros que tiene un precio de lista de 8 mil 999 pesos, ahora se vende en 8 mil 279 pesos. Además, puedes pagarlo hasta 13 meses sin intereses de 692.23 pesos y los envíos son gratis en todo el país.

Puedes incluir algunos juegos como Red Dead Redepmtion que tiene un precio de 799 pesos, Pokémon Scarlet a mil 334 pesos o Sonic Mania+ Team Sonic Racing por 799 pesos.

Ofertas y promociones disponibles

Puedes pagar a 13 meses sin intereses con Tarjetas Liverpool

con Tarjetas Liverpool 8% de descuento en pago de contado

9 meses sin intereses con otras tarjetas

Ventajas de la Nintendo Switch portátil

Esta consola te permite jugar en casa o en camino a donde sea que vayas, así podrás disfrutar de tus videojuegos favoritos. La batería tiene una duración de 5 horas por lo que podrás usarla sin problema.

Además, con la suscripción online podrás jugar con personas de cualquier parte del mundo y te brinda acceso a un catálogo de más de 100 juegos clásicos de Super NES™, NES™ y Game Boy™. Podrás divertirte con Mario Kart™ 8 Deluxe, Luigi’s Mansion™ 2 HD, Super Mario Odyssey™, Minecraft,Animal Crossing™, The Legend of Zelda™, Splatoon™, Pikmin™ y más.

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