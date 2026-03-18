Con 25% de descuento: Walmart remata la Xbox Series X de 1 TB y ofrece 6 meses sin intereses

El precio habitual de la consola más poderosa de Microsoft bajó de forma considerable en el retailer. Walmart remata Xbox Series X con un descuento del 25% y ofrece 6 meses sin intereses con mensualidades de poco más de 2,000 pesos.

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Llega la Xbox Series X a precio accesible a Walmart

La Xbox Series X de 1 TB figura entre las consolas más avanzadas del mercado actual. Su precio en Walmart es de 12,765 pesos, con la posibilidad de pagarla en seis mensualidades de 2,127.50 pesos sin intereses adicionales.

El núcleo de este equipo es la Xbox Velocity Architecture, una combinación de SSD personalizado y software integrado que reduce los tiempos de carga dentro y fuera del juego.

Con 12 teraflops de potencia gráfica, la Series X procesa imágenes con un nivel de detalle poco común en consolas. La función Quick Resume permite alternar entre varios títulos de forma instantánea, sin perder el progreso en ninguno.

En medio de nuevas opciones de juego, Walmart remata la Xbox Series X y cobra relevancia por su descuento y financiamiento disponible.|Walmart

Compatibilidad con cuatro generaciones y tecnología de entrega inteligente

La compatibilidad con versiones anteriores es uno de los argumentos más sólidos a favor de esta consola. Miles de títulos de cuatro generaciones de Xbox son jugables en la Series X, y todos lucen y responden mejor gracias al hardware del equipo.

Xbox Smart Delivery asegura que cada juego corra en su mejor versión disponible, sin importar en qué consola se adquirió originalmente. Esto protege la biblioteca digital del jugador y elimina la necesidad de comprar dos veces el mismo título.

Próximos lanzamientos en Xbox Series X para marzo y abril

La consola llega en un momento con una cartelera de estrenos muy activa. Estos son los títulos más esperados para las próximas semanas:

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Remake del clásico de terror japonés con gráficos modernizados.

– Remake del clásico de terror japonés con gráficos modernizados. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Aventuras y batallas con criaturas en un mundo amenazado.

– Aventuras y batallas con criaturas en un mundo amenazado. WWE 2K26 – Nuevo simulador de lucha libre con mejoras en el sistema de combate y en el modo creación.

– Nuevo simulador de lucha libre con mejoras en el sistema de combate y en el modo creación. Pragmata – Aventura de ciencia ficción y acción en un entorno lunar futurista.

– Aventura de ciencia ficción y acción en un entorno lunar futurista. Diablo IV (expansión oficial) – Nuevo contenido para el exitoso RPG de acción de Blizzard.

– Nuevo contenido para el exitoso RPG de acción de Blizzard. Invincible VS – Juego de lucha basado en la popular serie animada Invincible.