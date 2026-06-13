Liverpool desploma la pantalla Samsung Mini LED de 75 pulgadas 4K 2026 con 40% de descuento y plan a 9 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Samsung Mini LED de la generación 2026. La Smart TV Samsung Mini LED M80H 4K de 75 pulgadas, modelo UN75M80HAFXZX —modelo 2026 con Vision AI Companion— pasó de $25,713 a $14,998.20 pesos, lo que representa un ahorro directo de $10,714.80 pesos y equivale al 40% de descuento sobre el precio de catálogo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $1,805.34 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia, sujeto a disponibilidad para pantallas de gran formato.

Qué ofrece la línea Mini LED M80H frente a la familia Samsung 2026

El Samsung M80H es uno de los modelos premium dentro de la familia Mini LED 2026 de Samsung y se posiciona como el escalón superior de la línea M, justo por encima de la línea M70H que se lanzó al mismo tiempo. La diferencia técnica frente a las líneas Crystal UHD U7000F y U8000F (LED tradicional) y frente al modelo M70H (Mini LED gama media) se concentra en cuatro áreas: tecnología Mini LED con HDR10+, Motion Xcelerator 144 Hz, Vision AI Companion completo y AI Modo Estadio. La línea M80H representa la primera generación Samsung con la política de siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas hasta 2033, política exclusiva para productos lanzados en 2026 según el comunicado oficial de Charlie Bae, director de producto de televisores Samsung.

Pantalla Samsung Smart TV Mini LED de 75 pulgadas 4K en Liverpool El televisor tiene un descuento superior a los $10,000. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo UN75M80HAFXZX:

Pantalla: Mini LED de 75 pulgadas con tecnología de iluminación avanzada que combina miles de mini LEDs para mayor contraste, brillo y profundidad de imagen.

Mini LED de 75 pulgadas con tecnología de iluminación avanzada que combina miles de mini LEDs para mayor contraste, brillo y profundidad de imagen. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: NQ4 AI Gen3 con escalado 4K AI Upscaling Pro que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo, contraste y detalle.

con escalado 4K AI Upscaling Pro que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo, contraste y detalle. HDR: HDR10+ que analiza el contenido para mejorar brillo, contraste y nivel de detalle escena por escena.

que analiza el contenido para mejorar brillo, contraste y nivel de detalle escena por escena. Tasa de refresco: Motion Xcelerator 144 Hz —característica que la diferencia del M70H 75″ cubierto recientemente en Walmart, que se queda en 120 Hz— con soporte VRR (Variable Refresh Rate) para gaming sin retraso en consolas PS5 y Xbox Series X.

—característica que la diferencia del M70H 75″ cubierto recientemente en Walmart, que se queda en 120 Hz— con soporte VRR (Variable Refresh Rate) para gaming sin retraso en consolas PS5 y Xbox Series X. Suite de IA: Vision AI Companion completa con identificación de actores, detalles de la historia y descubrimiento de contenido relacionado desde el control remoto, además de Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real) y Generative Wallpaper (fondos generados por IA).

completa con identificación de actores, detalles de la historia y descubrimiento de contenido relacionado desde el control remoto, además de (traducción de subtítulos en tiempo real) y (fondos generados por IA). AI Modo Estadio: función específica para transmisiones deportivas que ajusta automáticamente imagen y sonido al ver fútbol, resaltando contraste, color y la voz del comentarista; permite incluso atenuar el ruido de las gradas para concentrarse en la narración.

función específica para transmisiones deportivas que ajusta automáticamente imagen y sonido al ver fútbol, resaltando contraste, color y la voz del comentarista; permite incluso atenuar el ruido de las gradas para concentrarse en la narración. Audio: Adaptive Sound+ con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

Adaptive Sound+ con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: Tizen 10 con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen 10 con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026.

garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026. Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar y compatibilidad con HDMI 2.1.

Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar y compatibilidad con HDMI 2.1. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI, USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI, USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Compatibilidad satelital: disponible en mercado mexicano según Samsung México.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras de productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque (más de 1.68 metros de ancho para una pantalla de 75 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Liverpool ofrece como servicio adicional.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2033 para productos lanzados en 2026; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.