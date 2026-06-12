Walmart remata Samsung S25 Ultra 256GB para el Día del Padre con $9,000 pesos de descuento

Walmart activó una de las ofertas más agresivas en su departamento de telefonía premium de cara a las celebraciones del Día del Padre. El buque insignia de la firma surcoreana, el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB en color Gris, el cual mantenía un precio de lista regular en la plataforma de $24,199.00 pesos, recibió una rebaja directa que lo posiciona en tan solo $16,998.00 pesos. Este ajuste representa un ahorro real e inmediato de $7,201.00 pesos (cerca de un 30% de descuento directo), consolidándose como una de las oportunidades de compra más atractivas del mercado actual para la gama alta.

Para hacer más accesible esta inversión tecnológica, la cadena de tiendas de autoservicio incorporó un esquema de financiamiento extendido. Los consumidores pueden diferir el costo total del dispositivo en un plan de hasta 15 meses sin intereses con mensualidades fijas de $1,133.20 pesos al liquidar con tarjetas de crédito de las instituciones bancarias participantes. Asimismo, el portal web permite procesar la compra mediante pago de contado con tarjetas de débito, efectivo en ventanillas o billeteras digitales autorizadas.

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¿Qué ofrece el Samsung Galaxy S25 Ultra y por qué es tendencia en la gama premium?

A diferencia de las versiones estándar o Plus de la marca, la serie Ultra destaca por su construcción con materiales de grado aeroespacial, la integración nativa del lápiz óptico S Pen y un módulo fotográfico diseñado para creadores de contenido y productividad avanzada. Este modelo se apoya fuertemente en las herramientas de Inteligencia Artificial (Galaxy AI) para la automatización de tareas y edición fotográfica profesional.

Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart Ahorra directo de $7,201. (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas clave de este dispositivo:

Pantalla: Panel Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, protegido por un cristal con tratamiento antirreflejos avanzado.

Panel Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, protegido por un cristal con tratamiento antirreflejos avanzado. Almacenamiento y Rendimiento: 256 GB de memoria interna acompañados por el procesador Snapdragon 8 Gen 4 (o equivalente de última generación según lote), optimizado específicamente para un rendimiento multitarea fluido y videojuegos móviles de alta demanda gráfica.

256 GB de memoria interna acompañados por el procesador Snapdragon 8 Gen 4 (o equivalente de última generación según lote), optimizado específicamente para un rendimiento multitarea fluido y videojuegos móviles de alta demanda gráfica. Cámaras: Configuración de sistema cuádruple con un sensor principal de 200 megapíxeles, lentes teleobjetivo con zoom óptico dedicado y capacidades de grabación de video en resolución 8K.

Configuración de sistema cuádruple con un sensor principal de 200 megapíxeles, lentes teleobjetivo con zoom óptico dedicado y capacidades de grabación de video en resolución 8K. Autonomía: Batería de 5,000 mAh compatible con carga rápida de 45W y carga inalámbrica reversible.

Batería de 5,000 mAh compatible con carga rápida de 45W y carga inalámbrica reversible. Productividad: Chasis de titanio de alta resistencia que aloja el S Pen para realizar notas a mano alzada, firmas digitales y control remoto de la cámara a distancia.

Logística, facturación y garantía de compra

La transacción se realiza de forma directa a través del portal oficial de Walmart México, permitiendo la emisión de factura electrónica para efectos fiscales de manera inmediata tras la validación del pago. El producto cuenta con la alternativa de envío a domicilio garantizado con empaque de alta seguridad para telefonía o el retiro en tiendas seleccionadas mediante su servicio de recolección en tienda. Al ser una distribución oficial en territorio nacional, el equipo incluye su respectiva póliza de garantía válida ante los centros de servicio técnico autorizados de Samsung en México para la atención de cualquier defecto de fabricación.

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