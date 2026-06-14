Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Donald Trump anuncia acuerdo de paz con Irán
/
Es Tendencia
/
Video
Muere joven en Brasil tras saltar del bungee sin cuerda de seguridad
María Eduarda Rodrigues de Freitas de 21 años murió tras saltar en bungee en São Paulo, Brasil; hay tres detenidos
Metadatos del artículo
Publicado
14/06/2026
🕐
16:55
Por:
Adriana Pacheco
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
Virales
02:12
Itandehui Cervantes
Sazón chilango deleitará paladares de todo el mundo
Omar Gutiérrez
Ricardo Salinas reconoce esfuerzo de repartidor en silla de ruedas que se viralizó en Guadalajara
01:14
Itandehui Cervantes
Youtubers manipulan bandera monumental en Iguala
03:36
Itandehui Cervantes
Repartidor en silla de ruedas inspira a usuarios en redes