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Muere joven en Brasil tras saltar del bungee sin cuerda de seguridad

María Eduarda Rodrigues de Freitas de 21 años murió tras saltar en bungee en São Paulo, Brasil; hay tres detenidos

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Por: Adriana Pacheco
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