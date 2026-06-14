Este lunes 15 de junio es una fecha en donde se conmemoran diferentes acontecimientos históricos y sociales. Además, este día es importante porque se conmemora el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

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¿Por qué es importante conmemorar el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta fecha es importante debido a que conforme se envejece, cada vez son más personas con discapacidad, lo que exige una “coordinación más estrecha entre las políticas relacionadas con el envejecimiento y la discapacidad”, principalmente tomando en cuenta aspectos como los ámbitos de protección, cuidados y servicios de apoyo en la comunidad.

“El maltrato hacia las personas mayores sigue siendo una realidad a menudo ignorada y poco denunciada”, señala la ONU, precisando que existen diferentes tipos de violencia contra los adultos mayores, como son:

Abuso físico.

Abuso psicológico.

Abuso económico.

Abandono.

Desatención.

La ONU destaca que no basta con sensibilizar sobre esta problemática, sino que también es necesario fortalecer los sistemas de prevención y respuesta para atender de manera efectiva los casos de maltrato contra adultos mayores.

¿Qué más se conmemora este 15 de junio?

También este 15 de junio se conmemora el Día del Viento, con la finalidad de impulsar este recurso como una forma de energía renovable.

Estas son otras efemérides:

15 de junio de 1888 : Nació el poeta y ensayista mexicano Ramón López Velarde , considerado como una de las figuras literarias del siglo XX; destaca su obra “Suave Patria”.

: Nació el poeta y ensayista mexicano , considerado como una de las figuras literarias del siglo XX; destaca su obra “Suave Patria”. 15 de junio de 1967: Muere el compositor y músico Estanislao García Castro, director fundador de la Escuela de Música de la UNAM y creador de la Orquesta Sinfónica Nacional.

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