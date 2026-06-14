Querida cantante y su equipo sufren aparatoso accidente por lluvias en Guadalajara; su auto quedó destruido

La cantante Noelia se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que sufrió un fuerte accidente vial en una carretera de Guadalajara, Jalisco. El percance involucró a una de las camionetas en las que viajaba parte de su equipo de trabajo durante la noche del pasado 12 de junio, cuando las intensas lluvias complicaron la circulación en la zona.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una de las camionetas de la famosa con la parte frontal completamente destruida, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, los primeros reportes indican que no hubo lesionados de gravedad pese a lo aparatoso del choque.

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¿Qué le pasó a la cantante Noelia en Guadalajara?

De acuerdo con la información compartida por la propia cantante, ella y su equipo viajaban en dos vehículos distintos cuando ocurrió el accidente. Las fuertes lluvias en Gadalajara habrían provocado que una de las camionetas perdiera el control al circular sobre el pavimento mojado y terminara impactándose.

Mientras parte de su staff se trasladaba en la unidad siniestrada, Noelia y su esposo Jorge Reynoso viajaban en otra camioneta, por lo que no estuvieron directamente involucrados en el choque. Aun así, la artista presenció lo ocurrido y sufrió una crisis nerviosa derivada de los momentos de tensión que vivió tras el accidente. Igualmente, Noelia compartió que la camioneta accidentada fue declarada pérdida total.

El accidente ocurrió este fin de semana en el que se registraron fuertes tormentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, inundaciones, vehículos varados y diversas afectaciones provocadas por las lluvias.

¿Cuál es el estado de salud de Noelia y Jorge Reynoso?

Hasta el momento, Noelia y Jorge Reynoso se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro. La cantante informó que algunos integrantes de su equipo, incluido el conductor de la camioneta accidentada, fueron trasladados a revisión médica para descartar lesiones mayores.

Según los reportes disponibles, las personas involucradas únicamente presentaron golpes y moretones derivados del impacto, aunque permanecieron bajo observación médica como medida preventiva.

Tras lo ocurrido, la famosa agradeció a su público las muestras de apoyo y confirmó que todos los involucrados evolucionan favorablemente. El incidente quedó en un gran susto para la cantante y su equipo, quienes continúan recuperándose tras el aparatoso accidente registrado en la carretera de Guadalajara.

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