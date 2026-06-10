OLED 55 pulgadas de gama media en junio 2026: cuánto cuesta el Samsung en Bodega Aurrera, el LG en Liverpool y el Sony en Costco

Si estás buscando una pantalla OLED de 55 pulgadas, habrás notado que existe un catálogo enorme de opciones. Este mes de junio de 2026 hay tres opciones disponibles en grandes cadenas con descuento activo: el Samsung QN55S85FAFXZX en Bodega Aurrera, el LG OLED55B5PSA en Liverpool y el Sony Bravia 8 en Costco. Estos son los precios, especificaciones y condiciones de cada una.

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¿Cuánto cuestan el Samsung, el LG y el Sony OLED 55 pulgadas en México en junio 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por las tres tiendas a través de sus sitios web, una pantalla OLED de 55 pulgadas se puede conseguir a partir de los $14,998 pesos aproximadamente, con opciones de meses sin intereses y envíos gratis.

La pantalla más económica de las tres ofrecidas es la LG Smart TV OLED 55″ 4K OLED55B5PSA a la venta en Liverpool. Según se detalla en la página web de la tienda, estos son los valores y opciones de pago en diferido:

Precio actual: $14,998.95 pesos

$14,998.95 pesos Precio original: $34,299 pesos (rebaja de $19,300)

$34,299 pesos (rebaja de $19,300) Financiamiento: hasta 9 meses sin intereses de $1,851.72 pesos mensuales

de $1,851.72 pesos mensuales Envío gratis a todo el país

LG El LG OLED55B5PSA con WebOS e IA se consigue en Liverpool a $14,998 pesos con envío gratis a todo el país. (Liverpool)

Por otro lado, el Samsung OLED 4K 55″ a la venta en Bodega Aurrera tiene los siguientes valores:

Precio actual: $15,999 pesos

$15,999 pesos Precio original: $31,427 pesos (ahorro de $15,428)

$31,427 pesos (ahorro de $15,428) Financiamiento: hasta 15 meses sin intereses de $1,066.60 pesos mensuales

Samsung El Samsung OLED 55" QN55S85FAFXZX está disponible en Bodega Aurrera a $15,999 pesos con un ahorro de más de $15,000. (Bodega Aurrera)

Una tercera opción de pantalla OLED de 55 pulgadas es la Sony Bravia 8 que vende Costco. La tienda ofrece el aparato por los siguientes valores:

Precio actual: $26,999 pesos

Precio original: $29,999 pesos (ahorro de $3,000)

$29,999 pesos (ahorro de $3,000) Incluye envío

Un dato a tener en cuenta en este caso es que el precio en rebaja es válido del 3 al 30 de junio de 2026 y está limitado a existencias.

Sony Bravia 8 OLED 55" El Sony Bravia 8 OLED 55" con 120 Hz y procesador XR está en Costco a $26,999 pesos. (Costco)

¿Cuál es la diferencia de precio entre los tres modelos OLED 55 pulgadas disponibles en México?

En conclusión, el modelo más accesible de los tres es el LG en Liverpool a $14,998 pesos, seguido del Samsung en Bodega Aurrera a $15,999 pesos. Por su parte, el Sony Bravia 8 en Costco es el más caro de la comparativa con $26,999 pesos, aunque también es el que ofrece especificaciones más avanzadas como los 120 Hz y el procesador XR.

En los tres casos el precio con descuento está vigente durante junio de 2026.

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