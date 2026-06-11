Copa Mundial de la FIFA 2026: Estos son los famosos que asistieron a la inauguración en CDMX

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó! Este 11 de junio miles de aficionados al futbol se reúnen en el Estadio Ciudad de México para vivir una ceremonia de inauguración espectacular e histórica protagonizada por la cantante colombiana Shakira.

En esta icónica sede de la Ciudad de México (CDMX) se reunieron también un gran número de celebridades, entre ellos, el Chicharito y el dueño de TV Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Te contamos todos los detalles de esta fiesta mundialista.

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¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en la inauguración del Mundial 2026?

Ricardo Salinas Pliego es uno de los asistentes a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. El empresario y presidente de Grupo Salinas llegó al Estadio Ciudad de México acompañado de su esposa María Luisa Medina.

“Bueno pues, ya es hora de mi cita con México ¡Vamos a ganar, México”, escribió el empresario en su cuenta de X.

En entrevista con Azteca 7, el Canal del Mundial, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca celebró vivir nuevamente un Mundial en la CDMX.

El empresario aseguró que hoy es un día de fiesta a pesar de que la situación en el país sea complicada, debido a que las autoridades no hacen su trabajo.

“Es un día de pensar en qué país queremos. Queremos que todos los días sean como hoy. Que no haya esa violencia que nos lacera a todos. Los buenos somos más”, comentó Salinas Pliego.

Finalmente, el presidente de Grupo Salinas comentó que espera un marcador final de 2-1 favor México, en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Celebridades presentes en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Además de Ricardo Salinas Pliego, otras celebridades se encuentran apoyando a la Selección Mexicana desde las gradas del Estadio Ciudad de México. A continuación, te compartimos cómo fueron captados.

El Chicharito en el Estadio CDMX el día de hoy. pic.twitter.com/uByBaNUiki — Cerebros (@CerebrosG) June 11, 2026

Así las cosas en la #inauguracion perrisimos ya llegó mi Cuau #México 🇲🇽 pic.twitter.com/B0CjAOCjdi — Karime Pindter (@realkarime) June 11, 2026

“Lo más importante es que se enfoquen en que quieren” 👀



Saúl ‘Canelo’ Álvarez se hace presente en el México vs Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🫡#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca



🔴 Los MEJORES… pic.twitter.com/7GGbc9FBxr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

En el estadio también se encuentra ya se encuentra Ronaldinho, campeón del mundo y ex estrella de la selección de Brasil.

La familia de La Hormiga González, ya está en el estadio.

¡Siempre apoyando a la Hormiga! 🫂



Familia de Armando González se hace presente en el Estadio Ciudad de México para acompañar al goleador en el partido entre México y Sudáfrica...¿Tendrá minutos en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️? 🫡#ElCanalDelMundial… pic.twitter.com/SJGgDVrPOK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

El silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial 2026 sonará en punto de la 1:00 de la tarde. Tú puedes disfrutar del partido México vs Sudáfrica completamente gratis desde la señal de Azteca 7, el Canal del Mundial.

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