¡Es hoy! La Selección Mexicana debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra la Selección de Sudáfrica y todos los ojos están puestos en la alineación que presentará Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México.

La máxima incógnita es conocer quién será el portero titular que juegue el partido inaugural, pues entre Guillermo Ochoa y Raúl Rangel estará la persona que defienda la portería del conjunto mexicano.

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

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¿Cuál será la alineación de México en la inauguración del Mundial 2026?

Así saltará a la cancha la Selección Mexicana:

Raúl Rangel

Israel reyes

César Montes

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Bryan Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

¿A qué hora y dónde ver el México vs Sudáfrica GRATIS?

El partido lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca 7 con los mejores comentaristas del futbol mexicano; sin embargo, si no tienes tele abierta, entonces podrás seguir por la app de Azteca Deportes, tvazteca EN VIVO y el sitio web.

La transmisión inicia hoy jueves 11 de junio a las 11:30 horas (tiempo del centro del país), así que no te la puedes perder, aunque el partido empezará a las 13:00 horas.

Además de la inauguración, también podrás ver 32 partidos del Mundial 2026 totalmente gratis:

México vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Paraguay

Brasil vs Marruecos

Países Bajos vs Japón

Argentina vs Argelia

Inglaterra vs Croacia

México vs Corea del Sur

Brasil vs Haití

Países Bajos vs Suecia

España vs Arabia Saudita

Noruega vs Senegal

Colombia vs República Democrática del Congo

Chequia vs México

Ecuador vs Alemania

Uruguay vs España

Panamá vs Inglaterra

Colombia vs Portugal

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