¡Es hoy! La Selección Mexicana debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra la Selección de Sudáfrica y todos los ojos están puestos en la alineación que presentará Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México.
La máxima incógnita es conocer quién será el portero titular que juegue el partido inaugural, pues entre Guillermo Ochoa y Raúl Rangel estará la persona que defienda la portería del conjunto mexicano.
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¿Cuál será la alineación de México en la inauguración del Mundial 2026?
Así saltará a la cancha la Selección Mexicana:
- Raúl Rangel
- Israel reyes
- César Montes
- Johan Vázquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Bryan Gutiérrez
- Álvaro Fidalgo
- Roberto Alvarado
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
¿A qué hora y dónde ver el México vs Sudáfrica GRATIS?
El partido lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca 7 con los mejores comentaristas del futbol mexicano; sin embargo, si no tienes tele abierta, entonces podrás seguir por la app de Azteca Deportes, tvazteca EN VIVO y el sitio web.
La transmisión inicia hoy jueves 11 de junio a las 11:30 horas (tiempo del centro del país), así que no te la puedes perder, aunque el partido empezará a las 13:00 horas.
Además de la inauguración, también podrás ver 32 partidos del Mundial 2026 totalmente gratis:
- México vs Sudáfrica
- Estados Unidos vs Paraguay
- Brasil vs Marruecos
- Países Bajos vs Japón
- Argentina vs Argelia
- Inglaterra vs Croacia
- México vs Corea del Sur
- Brasil vs Haití
- Países Bajos vs Suecia
- España vs Arabia Saudita
- Noruega vs Senegal
- Colombia vs República Democrática del Congo
- Chequia vs México
- Ecuador vs Alemania
- Uruguay vs España
- Panamá vs Inglaterra
- Colombia vs Portugal
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