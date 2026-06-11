Ver EN VIVO a Shakira y Belinda en la inauguración del Mundial 2026

Shakira y Belinda están listas para una de las presentaciones más icónicas de sus carreras en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se llevará a cabo este jueves 11 de junio y se podrá ver totalmente gratis por la señal de Azteca 7, el Canal del Mundial.

Para que no te pierdas ningún detalle de la histórica ceremonia inaugural, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles acerca de la presentación de la barranquillera y el partido México vs Sudáfrica, con el que dará inicio la justa mundialista.

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¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

¿Ya estás listo para “Dai Dai”? La famosa cantante colombiana Shakira está lista para poner a vibrar a millones de almas en todo el mundo al ritmo de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy presentarán ante millones de aficionados el tema que promete convertirse en el himno de la fiesta mundialista 2026.

Pero, ellos no serán las únicas celebridades encargadas de amenizar la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, pues también estarán presentes artistas como Belinda y Los ángeles Azules, quienes interpretarán su canción mundialista titulada “Por ella”. Para que no te pierdas nada, anota la hora exacta de la presentación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026:

Fecha : Jueves 11 de junio

: Jueves Sede : Estadio Ciudad Azteca

: Estadio Ciudad Azteca Hora: En punto de las 11:30 horas (tiempo de México)

Shakira y otros artistas que se presentan en la inauguración del Mundial 2026

Además de las actuaciones de Shakira, Belinda y Los Ángeles Azules, el show de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 también contará con la actuación de famosos como:

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Maná

Tyla

Alejandro Fernández (cantará el Himno Nacional)

¿Dónde ver en vivo la presentación de Shakira y Belinda en la inauguración del Mundial?

Este jueves 11 de junio podrás ver en vivo y gratis la presentación de Shakira y Belinda en la ceremonia inaugural del Mundial de tres maneras:

Por TV abierta en Azteca 7 , el Canal del Mundial

, el Canal del Mundial En la app de Azteca Deportes

En el sitio web de Azteca Deportes

¿A qué hora juega México el 11 de junio?

Tras cuatro años de espera, este jueves 11 de junio la justa mundialista está de regreso con sede en México, EUA y Canadá. Ciento cuatro partidos ocurrirán ante los ojos del mundo, donde las selecciones nacionales se disputarán el derecho a levantar la Copa del Mundo.

El partido inaugural México vs Sudáfrica se jugará en el Estadio Ciudad de México. Las escuadras de ambas naciones saltarán a la cancha en punto de las 12:30 horas, cuando sonará el silbatazo inicial. Recuerda, este 2026 vive toda la intensidad del futbol a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.

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