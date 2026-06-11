Memes icónicos de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los memes se encargaron de inmortalizar este momento icónico en la historia de México. Shakira, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández fueron algunos de los famosos que prendieron al mundo durante la ceremonia inaugural.

La justa mundialista ya es tendencia y así se cuenta la historia con los mejores memes creados por los ingeniosos internautas que retrataron esta espectacular ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026.

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Los mejores memes del Mundial 2026

Los aficionados del país no solo estuvieron pendientes del show de inauguración del Mundial 2026, sino que también compartieron en redes sociales cómo se vivió el momento con divertidos memes que definitivamente te van a arrancar carcajadas.

¿Lo viviste igual? ¿Cachaste todos estos detalles? ¿Cuál fue el mejor momento de la inauguración del Mundial en la CDMX?

A continuación, te dejamos los mejores memes que se están convirtiendo en tendencia en redes sociales, tras la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

HOY EMPIEZA EL MUNDIAL TODO ES FELICIDAD 🩷✨ pic.twitter.com/NpvmIxSvhf — Mile 🇪🇨 (@mile_brvo08) June 11, 2026

llegó el día, ya es 11 de junio!!!! hoy empieza el mundial ❤️ pic.twitter.com/Rph0QI6RrL — iPhanniy ☁️♡✨ (@iPhanniyLS) June 11, 2026

Partidos en el Estadio Ciudad de México del Mundial 2026

La Ciudad de México será una de las sedes del Mundial 2026. Al menos 5 partidos se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de México:

11 de junio; partido de inauguración

17 de junio; partido del Grupo K

24 de junio; partido de la Selección Mexicana

30 de junio; partido de 16vos de final

5 de julio: partido de 8vos de final

Partidos en Guadalajara del Mundial 2026

Otra sede que también será protagonista en la justa mundialista más importante a nivel global es Guadalajara. Los partidos que se jugarán en Jalisco son los siguientes:

11 de junio; partido del Grupo A

18 de junio; partido de la Selección Mexicana

23 de junio; partido del Grupo K

26 de junio; partido del Grupo H

Partidos en Monterrey del Mundial 2026

Finalmente y no menos importante es la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, donde también se vivirá la intensidad del Mundial 2026.

14 de junio; partido del Grupo F

20 de junio; partido del Grupo F

24 de junio; partido del Grupo A

29 de junio; partido de 16vos de final

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