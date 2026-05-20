Una de las escuelas impulsadas por Fundación Azteca fue galardonada como la institución de referencia número uno a nivel internacional en la formación de estudiantes con carácter y valores.

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Dicho galardón fue entregado por la Varkey Foundation, una de las organizaciones educativas más prestigiosas del mundo, en el marco de la cumbre y reunión anual más grande, el Education World Forum (EWF).

“Lo que más movilidad trae a un ser humano, hablando de esos programas sociales a los que uno puede entrar pero que tienen salida, pues la madre de todos esos programas es la educación.” — explicó Antonio Domínguez, director general de Fundación Azteca del plantel Azteca de León, Guanajuato.

Este evento —llevado a cabo en Londres— atrae a ministros de Educación y Formación Profesional, expertos internacionales y organizaciones multilaterales (instituciones formadas por tres o más países) para analizar políticas públicas, compartir soluciones y debatir sobre el futuro de los sistemas educativos globales.

Con mucho orgullo les comparto que una de las escuelas de @FundacionAzteca ganó el primer lugar mundial en formación de carácter y valores otorgado por la @VarkeyFdn.



A diferencia del pésimo sistema de educación pública, por el que pagamos miles de millones de pesos, las… https://t.co/rvu6az7YiQ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 19, 2026

¿Cuál fue la escuela de Fundación Azteca ganadora del premio?

El mérito se lo llevó la Escuela de Talentos en Guanajuato, la primera institución pública con la que Fundación Azteca comenzó a trabajar este modelo con sus estudiantes.

Este logro no solo pone en alto el nombre de México, sino que posiciona a la institución como un modelo de referencia para México y el resto de América Latina.

“...se convierte en una escuela de referencia para todo Latinoamérica y para México de que la educación pública sí puede ser de calidad y sí puede estar en las grandes ligas y ser la mejor.” — aseguró Antonio Domínguez.

Según Antonio Domínguez, la filosofía del éxito se basa en un modelo que apuesta por la educación como el verdadero motor de la movilidad social frente a los programas asistencialistas. Esto significa que el origen no es el destino, sino el carácter.

“Definimos carácter como esta capacidad de enfrentar la vida con valentía, con valores y con posibilidad de cambiar ante la adversidad. Esta posibilidad de que no importa que la vida sea adversa, si uno tiene recursos para salir adelante, pues el éxito vendrá.” — explicó Antonio Domínguez durante una entrevista con Leonardo Curzio en Así amanece.

En contraste, Ricardo Salinas Pliego aseguró que este premio demuestra que las escuelas públicas bien dirigidas pueden ofrecer resultados de excelencia con los mismos recursos y alumnos.

“A diferencia del pésimo sistema de educación pública... las escuelas bien dirigidas, con los mismos alumnos, sí pueden dar mejores resultados.” — concluyó a Ricardo Salinas Pliego.