Asalto en Bosque de Chapultepec revela lista de parques peligrosos donde operan integrantes de la Unión Tepito

La denuncia de un asalto en el Bosque de Chapultepec se hizo viral en redes sociales, pues destapó un nuevo modus operandi de supuestos integrantes de la Unión Tepito, grupo criminal que opera principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

Tras el relato de una de las víctimas, surgieron varios testimonios de los internautas que también aseguran haber sido asaltados por supuestos miembros del mencionado grupo criminal, pero en otros parques de la capital mexicana. En adn Noticias, te revelamos la lista de los parques más peligrosos de la CDMX.

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¿Qué pasó en el Bosque de Chapultepec?

En redes sociales se viralizó el testimonio de una joven que aseguraba haber vivido momentos de terror en el Bosque de Chapultepec, pues mientras platicaba con dos de sus amigas, en la zona del Lago Mayor, fueron abordadas por un individuo que parecía ser amigable.

Sin embargo, las cosas se tornaron tensas cuando el sujeto aseguró ser integrante de La Unión Tepito. De acuerdo con la joven, el delincuente les ordenó desbloquear sus celulares para revisarlos, supuestamente para verificar su galería pues estaban buscando a unas personas por haber difundido videos de la hija de uno de sus jefes.

El sujeto las obligó a hincarse, a bajar la cabeza y las amenazó con lastimarlas o privarlas de su libertad. Asimismo, aseguró que trabajaba con un compañero. Finalmente, escapó del lugar.

¿Cuáles son los parques más peligrosos de la CDMX donde opera la Unión Tepito?

Tras la denuncia en redes sociales de la víctima del asalto en Chapultepec, cientos de internautas comenzaron a realizar sus propias denuncias en la caja de comentarios del video viral.

La sorpresa fue que este mismo modus operandi ya se observa en varios de los parques que se estan convirtiendo en los más peligrosos de la CDMX. Esta es la lista que resultó de los testimonios de internautas:

Parque Hundido

Parque Jardín Ramón López Velarde (Centro Médico)

Parque México

Alameda

¿Qué es la Unión Tepito?

La Unión Tepito es un grupo criminal originario de la Ciudad de México. Se creó alrededor de 2009 en el histórico “Barrio Bravo” de Tepito y domina gran parte de las actividades de narcomenudeo, extorsión (cobro de piso), secuestro y despojo en la zona metropolitana.

De acuerdo con Insight Crime, actualmente, se cree que “El Manzanas” y “El Elvis”, están a cargo de las operaciones de extorsión y microtráfico de La Unión, respectivamente.

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