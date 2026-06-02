Braulio Elías Pérez Valencia, ya es conocido en redes sociales como el repartidor poeta, porque ganó un concurso de poesía en Italia, pero necesita de tu apoyo para viajar a recibir su premio.

El repartidor de Boing originario de Papantla, Veracruz, fue el ganador del Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” con el poema “Escuché mi nombre”. Te contamos los detalles de esta fascinante historia.

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Del camión repartidor a las letras internacionales: La historia del poeta veracruzano

Braulio Elías, el repartidor poeta, es egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz. A sus 55 años, Braulio Elías atiende una bodega y realiza la extenuante labor de cargar cajas de refrescos Boing; sin embargo, nunca ha dejado de lado su gusto por la escritura.

Su constancia ha rendido frutos, pues ya ha obtenido premios en otros tres certámenes literarios. En 2026, el repartidor poeta se hizo acreedor de un nuevo reconocimiento, pues fue nombrado ganador del Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” con el poema “Escuché mi nombre”.

¿Por qué se solicita el apoyo y qué gastos se deben cubrir?

A pesar de ser todo un orgullo nacional, el repartidor poeta no ha recibido apoyo de ninguna institución gubernamental para poder viajar a Italia y recibir su premio el próximo domingo 7 de junio.

Por esta razón, recurrió a las redes sociales, para solicitar el apoyo de sus paisanos para reunir los recursos necesarios para poder viajar y recibir este premio que debería llenar de orgullo a todos los mexicanos.

¿Cómo y dónde se puede donar para ayudar al repartidor poeta?

Apoyar al repartidor poeta es muy fácil. Lo único que debes hacer es realizar tu donativo a la cuenta de BBVA con el número 1549414174 y la clabe interbancaria 012888015494141741.

De esta manera, pondrás tu granito de arena para que el repartidor de Boing, cuyo poema logró impactar a Europa, reciba este reconocimiento tan importante.

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