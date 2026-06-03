En México coleccionar álbumes es casi una tradición entre los niños y el futbol ha despertado esa pasión entre chicos y grandes y en redes sociales se hizo viral una influencer que cubrió todo su cuerpo con más de mil estampas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Kerolay Chaves cubre su cuerpo con estampas

Faltan unos cuántos días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en México y muchas partes del mundo ya hay un importante auge por llenar el álbum oficial de Panini para tener un recuerdo de esta justa histórica que reuniá a 48 selecciones.

Sin embargo, la influencer Kerolay Chaves llevó a otro nivel la colección de estampas pues cubrió su cuerpo con más de mil estampas.

Mediante redes sociales compartió que le tomó alrededor de 7 horas pegar las estampas. Destacó que siempre le ha apasionado el futbol y había querido hacer algo especial para este evento.

“No quería limitarme a ponerme una camiseta de la selección o sostener un balón. Busqué referencias antes de empezar y no encontré nada similar a la idea de transformar el propio cuerpo en un álbum”, comentó.

¿Quién es Kerolay Chaves?

Es una creadora de contenido en TikTok que comparte videos de modelaje, baile y sincronización de labios. Debutó en la plataforma en 2022 con el video de baile “Que vibe gostosa dessa música”.

Uno de sus videos más virales fue el de “O sol ta lindo” donde aparece modelando un bikini y cuenta millones de reproducciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.