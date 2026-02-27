De lujo a remate: Sam’s Club rebaja 26 mil pesos la pantalla LG OLED de 77"

Adquirir un televisor de 77 pulgadas con tecnología OLED suele representar una inversión considerable, generalmente reservada para presupuestos holgados. Sin embargo, Sam's Club ha activado una promoción que reduce significativamente la barrera de entrada para este tipo de equipos de gama alta. El minorista puso en oferta un paquete que combina la pantalla LG OLED77C5PSA (serie 2025) con una barra de sonido LG S70TR, ajustando el precio para socios miembros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio y funciones de la pantalla LG OLED de 77" en Sam´s Club

El precio de lista para este combo es de $73,051.39 pesos. No obstante, bajo la promoción vigente para socios, el costo se ubica en $46,852.38 pesos. Esto se traduce en un ahorro directo de $26,199.01 pesos, lo que representa un descuento superior al 35% sobre el valor original. Vale la pena mencionar que el precio final puede variar ligeramente dependiendo del método de pago seleccionado al momento de la transacción.

La diferencia principal de este equipo radica en su panel. A diferencia de las pantallas convencionales, la tecnología OLED evo utiliza píxeles con autoiluminación. Esto permite lograr negros perfectos y un contraste infinito, ya que los píxeles pueden apagarse completamente. Además, el procesador α9 AI Processor Gen8 se encarga de optimizar la imagen y el sonido en tiempo real mediante inteligencia artificial. Para quienes usan consolas como PS5 o Xbox Series X, la pantalla soporta una tasa de refresco de 120Hz, lo que facilita movimientos más fluidos en videojuegos.

El paquete no solo incluye la pantalla, sino también un sistema de audio externo, algo usualmente necesario porque los televisores delgados suelen tener bocinas limitadas. Las especificaciones centrales del equipo son:



Tamaño y Resolución: 77 pulgadas con calidad 4K y 100% de fidelidad de color.

77 pulgadas con calidad 4K y 100% de fidelidad de color. Audio: Barra de sonido LG S70TR con subwoofer inalámbrico y tecnología Dolby Atmos.

Barra de sonido LG S70TR con subwoofer inalámbrico y tecnología Dolby Atmos. Conectividad: Sistema webOS con LG ThinQ, compatible con AirPlay 2 y asistentes de voz.

Sistema webOS con LG ThinQ, compatible con AirPlay 2 y asistentes de voz. Sincronización: Función WOW Orchestra, que usa los altavoces de la TV y la barra simultáneamente.

Pantalla LG, en oferta en Sam´s Club.|Sam´s Club

Formas de pago y envío en Sam´s Club

Para facilitar la compra de un producto de este ticket, Sam's Club ofrece varias modalidades de pago. Los clientes pueden acceder hasta a 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes como BBVA, Citibanamex, HSBC y Santander. Si se prefiere evitar créditos, existe un descuento adicional aproximado del 2.25% al pagar de contado con tarjeta de débito, efectivo o monedero Cashi. Un detalle relevante para el mercado mexicano es que también se aceptan vales de despensa, tanto físicos como electrónicos.

En cuanto a la entrega, los socios tienen la opción de envío estándar a domicilio, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles según el código postal, o bien, recoger el equipo en sucursal mediante la modalidad Club Pickup, disponible en unas horas si hay stock. El producto cuenta con garantía directa del fabricante y la opción de contratar una garantía extendida a través del club para cubrir defectos de fábrica o descargas eléctricas después del primer año. La vigencia de los precios y la disponibilidad del modelo pueden cambiar sin previo aviso.