Pantalla LG de 60 pulgadas es la favorita en Soriana y tiene un precio irresistible

En las salas mexicanas hay un punto medio que muchas veces pasa desapercibido: ni 55 ni 65 pulgadas, sino 60. Justo en ese espacio se ha posicionado con fuerza la pantalla LG 4K UHD AI UA7500, uno de los artículos más solicitados en el catálogo de Soriana. Su éxito no responde a una moda pasajera, sino a una combinación concreta de tamaño, tecnología actualizada y un precio que la hace accesible sin sacrificar calidad.

Funciones de la pantalla LG 60 pulgadas y precio en Soriana

El modelo, que normalmente tiene un precio de lista de 10,990 pesos, se encuentra en oferta exclusiva en línea por 8,990 pesos. Esta diferencia permite a muchas familias dar el salto a una pantalla más generosa sin enfrentar el salto de precio que implica pasar directamente a 65 pulgadas. Para espacios medianos —como departamentos o salas compactas—, las 60 pulgadas ofrecen una experiencia envolvente sin saturar el ambiente.

La LG UA7500 incluye funciones que simplifican el día a día del usuario:



Procesador α7 AI 4K Gen8: Mejora automáticamente imágenes de baja calidad, acercándolas a resolución 4K, y ajusta colores y contraste según lo que se esté viendo.

Mejora automáticamente imágenes de baja calidad, acercándolas a resolución 4K, y ajusta colores y contraste según lo que se esté viendo. Modo Filmmaker: Ideal para cinéfilos; desactiva el suavizado de movimiento para respetar la intención visual original de las películas.

Ideal para cinéfilos; desactiva el suavizado de movimiento para respetar la intención visual original de las películas. webOS 25: El sistema operativo más reciente de LG, con menús ágiles y compatibilidad con aplicaciones populares como Netflix, Disney+ y la app de Xbox.

El sistema operativo más reciente de LG, con menús ágiles y compatibilidad con aplicaciones populares como Netflix, Disney+ y la app de Xbox. AI Sound Pro: Con solo dos bocinas, simula un sonido envolvente similar al de un sistema 5.1, útil cuando no se cuenta con barra de sonido.

Con solo dos bocinas, simula un sonido envolvente similar al de un sistema 5.1, útil cuando no se cuenta con barra de sonido. Game Optimizer: Detecta automáticamente cuando se conecta una consola y activa ajustes para reducir el retraso en la imagen.

Oferta en Soriana por la pantalla LG 60 pulgadas.|Soriana

Formas de pago y envío en Soriana

Comprarla en Soriana resulta flexible. El pago puede hacerse a meses sin intereses, desde 6 hasta 18 meses con tarjetas de bancos como BBVA, Santander o Citibanamex. También aceptan PayPal para compras en línea, además de tarjetas de débito y crédito tradicionales. Una vez realizada la compra, el cliente decide si prefiere entrega a domicilio —entre 2 y 7 días hábiles según la zona— o recogerla en la sucursal seleccionada en menos de 24 horas.

Lo que ha convertido a esta pantalla en un bestseller es su capacidad para resolver un problema práctico: muchas personas buscan algo más grande que 55 pulgadas, pero no tienen espacio ni presupuesto para 65. La LG de 60 pulgadas ocupa ese hueco con elegancia, sumando además tecnología 2025 que garantiza compatibilidad con apps y formatos actuales por varios años. Sin exagerar ni prometer de más, ofrece lo necesario para disfrutar series, películas y partidos con una claridad que, a ese precio, resulta difícil de igualar en el mercado nacional.