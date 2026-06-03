Bodega Aurrera lanza a precio de regalo el combo de pantallas Samsung 75 pulgadas Crystal UHD 4K y 32 pulgadas HD con Tizen OS con 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más completas registradas en lo que va del año para hogares que arman dos puntos de entretenimiento en una sola compra. El combo de pantallas Samsung 2025 que incluye una Smart TV Crystal UHD 4K de 75 pulgadas y una Smart TV HD de 32 pulgadas está disponible en el retailer por $15,999 pesos. La oferta sitúa al paquete —pensado para equipar la sala principal y una segunda habitación con dos pantallas Samsung de la misma generación— en un rango competitivo dentro del catálogo Bodega Aurrera, donde una sola pantalla Samsung de 75 pulgadas Crystal UHD ronda los $14,000 a $17,000 pesos por separado.

El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $1,333.25 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al precio promedio combinado de varios servicios de streaming. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

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Qué incluye el combo: dos pantallas Samsung 2025 con sistema Tizen unificado

El paquete combina dos modelos de la generación 2025 de Samsung que comparten ecosistema y sistema operativo, lo que permite gestionar ambos televisores desde la misma cuenta Samsung y la misma aplicación móvil SmartThings. A continuación, las especificaciones de cada equipo según las fichas oficiales de Samsung México:

Samsung Crystal UHD U8000F de 75 pulgadas (UN75U8000FFXZX):

Pantalla: Crystal UHD 4K de 75 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada.

Crystal UHD 4K de 75 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial.

Crystal Processor 4K con escalado por inteligencia artificial. HDR: soporte HDR10+.

soporte HDR10+. Suite de IA: Vision AI con AI Upscaling y AI Energy Mode que detecta luz ambiental y ajusta brillo según hábitos de uso.

Vision AI con AI Upscaling y AI Energy Mode que detecta luz ambiental y ajusta brillo según hábitos de uso. Audio: Adaptive Sound con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

Adaptive Sound con inteligencia escénica de audio, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Diseño: MetalStream Design con marco delgado y acabado metálico.

MetalStream Design con marco delgado y acabado metálico. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para consolas de nueva generación.

Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para consolas de nueva generación. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

Combo pantallas Samsung 75 y 32 pulgadas en Bodega Aurrera La oferta incluye pagarlo con hasta 12 meses sin intereses de $1333.25. (Bodega Aurrera)

Samsung Smart TV HD H5000F de 32 pulgadas (UN32H5000FFXZX):

Pantalla: LED HD de 32 pulgadas.

LED HD de 32 pulgadas. Resolución: 1,366 x 768 píxeles con HDR10+.

1,366 x 768 píxeles con HDR10+. Procesador: 32″ Crystal Processor.

32″ Crystal Processor. HDR: HDR10+ con tecnología Mega Contrast para mejorar el contraste entre zonas claras y oscuras.

HDR10+ con tecnología Mega Contrast para mejorar el contraste entre zonas claras y oscuras. Tasa de refresco: 60 Hz.

60 Hz. Audio: sistema 2.0 canales de 10W con Object Tracking Sound Lite y Adaptive Sound.

sistema 2.0 canales de 10W con Object Tracking Sound Lite y Adaptive Sound. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso al mismo catálogo de streaming que la pantalla principal.

Tizen con One UI Tizen, acceso al mismo catálogo de streaming que la pantalla principal. Seguridad: Samsung Knox Security para proteger conexión y cuenta.

Samsung Knox Security para proteger conexión y cuenta. Control remoto: Quick Remote desde la app Samsung para controlar el televisor desde el celular.

Quick Remote desde la app Samsung para controlar el televisor desde el celular. Conectividad: 2 puertos HDMI, 1 puerto USB-A, WiFi.

Envío, entrega y garantía

El combo se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque de la pantalla de 75 pulgadas (más de 1.65 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega de ambos equipos. Cada televisor incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital con ambos números de serie para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. El paquete incluye control remoto, cable de alimentación, base y manual para cada equipo, además de un control inteligente Samsung en la pantalla de 32 pulgadas.

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