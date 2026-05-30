Walmart lanza a precio de regalo el Realme 15 Pro 5G con batería 7000 mAh y Snapdragon 7 Gen 4

Walmart México sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más relevantes registradas en lo que va del año para la familia Realme en territorio mexicano. El Realme 15 Pro 5G en su configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, color plata, pasó de $9,599 a $7,199 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,400 pesos y equivale al 25% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta deja al modelo más reciente de la línea Pro de Realme por debajo de los $7,200 pesos, un rango donde compite directamente con el Samsung Galaxy A36 5G y el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, pero ninguno ofrece batería de 7,000 mAh ni certificación IP69 en este precio.

El esquema de pagos contempla hasta 6 meses sin intereses de $1,199.83 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de Walmart: pago de contado, débito, monedero Cashi, Bait y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

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Qué recibe el comprador por $7,199 pesos con el Realme 15 Pro

El Realme 15 Pro 5G fue lanzado por la marca durante el cuarto trimestre de 2025 como el modelo más potente de la línea Pro estándar (por debajo del Pro+). Se posiciona como la apuesta de Realme para usuarios que priorizan autonomía extrema y pantalla curva sin entrar al rango de los flagship 2025.

Realme 15 Pro en Walmart El teléfono tiene un descuento de $2,400 y se puede pagar hasta 6 meses sin intereses. (Walmart)

Estas son sus especificaciones técnicas verificadas según la ficha oficial Realme México:

Pantalla: AMOLED HyperGlow 4D Curve+ de 6.8 pulgadas, resolución 1.5K (1280 x 2800 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 6,500 nits, una de las cifras más altas disponibles en el segmento.

AMOLED HyperGlow 4D Curve+ de 6.8 pulgadas, resolución 1.5K (1280 x 2800 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 6,500 nits, una de las cifras más altas disponibles en el segmento. Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 fabricado en proceso de 4 nm, octa-core con CPU de hasta 2.8 GHz y GPU Adreno 722.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 fabricado en proceso de 4 nm, octa-core con CPU de hasta 2.8 GHz y GPU Adreno 722. Memoria: 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (sin ranura microSD).

12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (sin ranura microSD). Cámara principal trasera: 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS).

50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS). Cámara ultra gran angular: 50 MP con apertura f/2.0 y campo de visión de 116 grados.

50 MP con apertura f/2.0 y campo de visión de 116 grados. Cámara frontal: 50 MP con grabación de video en 4K a 60 fps.

50 MP con grabación de video en 4K a 60 fps. Batería: 7,000 mAh (valor típico, capacidad nominal 6,830 mAh), una de las capacidades más altas disponibles en cualquier smartphone gama media en México.

(valor típico, capacidad nominal 6,830 mAh), una de las capacidades más altas disponibles en cualquier smartphone gama media en México. Carga rápida: Ultra Carga de 80W, capaz de cargar del 0% al 50% en 25 minutos; incluye adaptador de carga de 80W en la caja.

Ultra Carga de 80W, capaz de cargar del 0% al 50% en 25 minutos; incluye adaptador de carga de 80W en la caja. Resistencia: certificación IP69 contra polvo, agua y chorros de agua a alta presión, una clasificación superior al estándar IP68 más común en gama media.

certificación contra polvo, agua y chorros de agua a alta presión, una clasificación superior al estándar IP68 más común en gama media. Diseño: cuerpo de apenas 7.7 mm de grosor y 187 gramos de peso pese a la batería de 7,000 mAh, con LED de notificación en anillo alrededor del módulo de cámara.

cuerpo de apenas 7.7 mm de grosor y 187 gramos de peso pese a la batería de 7,000 mAh, con LED de notificación en anillo alrededor del módulo de cámara. Conectividad: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 2.0.

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 2.0. Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6.0.

El argumento clave: 7,000 mAh + IP69 + 6,500 nits en el mismo equipo

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en la combinación de tres especificaciones que normalmente no coexisten en gama media. La batería de 7,000 mAh está un 40% por encima del estándar del segmento (5,000 mAh en Samsung Galaxy A36, Xiaomi Redmi Note 14 Pro y Motorola Edge 50 Fusion), lo que en pruebas independientes se traduce en hasta dos días completos de uso intensivo sin pasar por el cargador, una autonomía que normalmente requiere comprar un equipo dedicado a “batería extrema” sacrificando otras prestaciones.

La certificación IP69 es la segunda clave: protege contra polvo, agua y chorros de agua a alta presión y temperatura —escenarios industriales o de limpieza profunda—, un escalón por encima del IP68 de la mayoría de competidores en el mismo rango. La tercera clave es el brillo de 6,500 nits, que coloca a la pantalla del Realme 15 Pro 5G al nivel de algunos modelos flagship 2025 y garantiza legibilidad bajo luz solar directa o exteriores intensos.

El producto se vende y envía directamente por Walmart México con cobertura nacional, envío gratis por compras superiores a $499 pesos, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Incluye un año de garantía oficial Realme México.

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