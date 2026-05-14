Walmart liquida el Xiaomi Poco F8 Pro Dual Sim 512 GB liberado con pantalla de 6.59 pulgadas

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más agresivas del mes para quienes buscan un smartphone gama alta a precio de gama media. El Xiaomi Poco F8 Pro Dual SIM con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM bajó de $13,999 a $9,999 pesos, un ahorro directo de $4,000 que representa el 29% sobre el precio de catálogo, una rebaja excepcional para un equipo con procesador Snapdragon 8 Elite y batería de 6,210 mAh.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La oferta se complementa con uno de los planes de financiamiento más atractivos del retail mexicano para un smartphone insignia: hasta 6 meses sin intereses con pagos de $1,666.50 pesos, que coloca el costo mensual en un rango cómodo y permite repartir el gasto a lo largo de medio año sin afectar el presupuesto familiar.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi Poco F8 Pro en Walmart?

El precio final del Xiaomi Poco F8 Pro Dual SIM en Walmart quedó en $9,999 pesos, frente a un precio original de $13,999 pesos. La diferencia representa $4,000 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 29%, una de las rebajas más interesantes del año en smartphones gama alta por debajo de los 10 mil pesos.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $1,666.50 pesos

Xiaomi Poco F8 Pro Dual Sim en Walmart El teléfono tiene un ahorro directo de $4,000 que representa el 29% de descuento respecto al precio de catálogo. (Walmart)

El producto se vende y envía directamente por Walmart, con cobertura nacional y posibilidad de recolección en tienda física. La cadena permite además complementar la compra con su esquema Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer dentro de su estrategia de retail digital. La entrega suele realizarse en pocos días hábiles en zonas metropolitanas.

¿Cuáles son las características del Xiaomi Poco F8 Pro?

El Xiaomi Poco F8 Pro forma parte de la nueva línea insignia de la submarca de Xiaomi, una serie diseñada para entregar especificaciones de gama alta —procesador tope de línea, pantalla AMOLED de calidad premium y autonomía extendida— a un precio agresivo. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 6.59 pulgadas con tecnología AMOLED HyperRGB

: 6.59 pulgadas con tecnología AMOLED HyperRGB Resolución : 1.5K (2,510 x 1,156 píxeles) con profundidad de color de 12 bits

: 1.5K (2,510 x 1,156 píxeles) con profundidad de color de 12 bits Tasa de refresco : hasta 120 Hz con muestreo táctil de 2,560 Hz en modo Game Turbo

: hasta 120 Hz con muestreo táctil de 2,560 Hz en modo Game Turbo Brillo máximo : 3,500 nits en pico y 2,000 nits en HBM

: 3,500 nits en pico y 2,000 nits en HBM Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 3 nm con CPU octa-core de hasta 4.32 GHz

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 3 nm con CPU octa-core de hasta 4.32 GHz GPU : Adreno 830 para gaming exigente y emulación

: Adreno 830 para gaming exigente y emulación Memoria RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Almacenamiento interno : 512 GB UFS 4.1

: 512 GB UFS 4.1 Cámara principal : 50 MP con sensor Light Fusion 800, apertura f/1.88 y estabilización óptica OIS

: 50 MP con sensor Light Fusion 800, apertura f/1.88 y estabilización óptica OIS Cámara telefoto : 50 MP con zoom óptico 2.5x y OIS

: 50 MP con zoom óptico 2.5x y OIS Cámara ultra gran angular : 8 MP con campo de visión de 120°

: 8 MP con campo de visión de 120° Cámara frontal : 20 MP con grabación HD 1080p a 60 fps

: 20 MP con grabación HD 1080p a 60 fps Grabación de video : 4K con OIS desde la cámara principal

: 4K con OIS desde la cámara principal Batería : 6,210 mAh con carga rápida HyperCharge de 100W (0 a 100% en 37 minutos)

: 6,210 mAh con carga rápida HyperCharge de 100W (0 a 100% en 37 minutos) Carga inversa : hasta 22.5W por cable para dispositivos compatibles

: hasta 22.5W por cable para dispositivos compatibles Conectividad : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS dual L1+L5, infrarrojos, eSIM

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS dual L1+L5, infrarrojos, eSIM Sistema operativo : Xiaomi HyperOS 3 basado en Android con funciones de IA y Gemini integrado

: Xiaomi HyperOS 3 basado en Android con funciones de IA y Gemini integrado Seguridad : sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla

: sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla Audio : parlantes estéreo optimizados por Bose con Dolby Atmos

: parlantes estéreo optimizados por Bose con Dolby Atmos Protección : certificación IP68 contra polvo y agua + Corning Gorilla Glass 7i

: certificación IP68 contra polvo y agua + Corning Gorilla Glass 7i Doble SIM : nano-SIM + nano-SIM o nano-SIM + eSIM

: nano-SIM + nano-SIM o nano-SIM + eSIM Color disponible: plata (titanium silver)

¿Por qué es una buena opción para renovar tu smartphone?

Tres argumentos prácticos hacen del Xiaomi Poco F8 Pro una opción razonable para quienes buscan un equipo gama alta sin pagar precios de gama alta:

Snapdragon 8 Elite por debajo de los 10 mil pesos: el procesador tope de línea de Qualcomm en su generación anterior alcanza los 2,920,000 puntos en AnTuTu, lo que coloca al equipo al nivel de smartphones como el Galaxy S25 que cuestan más del doble. Ideal para gaming exigente, edición de video y multitarea intensiva Batería de 6,210 mAh con carga de 100W: pocos smartphones del mercado combinan una autonomía tan extendida (hasta 16 horas de uso continuado, según el fabricante) con una carga ultra rápida que llega al 100% en solo 37 minutos. La diferencia frente a competidores directos es notable Audio Bose + certificación IP68 + sensor ultrasónico: la combinación de parlantes estéreo afinados por Bose, protección oficial contra polvo y agua, y lector de huellas ultrasónico bajo pantalla es una tríada habitualmente reservada a equipos premium de marcas como Samsung o Apple

Con este descuento aplicado, el Xiaomi Poco F8 Pro Dual SIM de 512 GB se posiciona en Walmart como una de las mejores opciones para renovar el smartphone en mayo, especialmente para usuarios exigentes que demandan potencia real para gaming, fotografía y productividad sin pagar precios de marcas premium.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.