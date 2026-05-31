Walmart remata el Vivo Y19s con 256 GB y RAM extendida 8+8 GB original y desbloqueado

Walmart sumó una de las ofertas más relevantes registradas en lo que va del año para gama de entrada en marcas chinas. El Vivo Y19s Dual SIM, en su configuración de 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM física más 8 GB de RAM virtual extendida y desbloqueado, pasó de $4,199 a $2,899 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,300 pesos y equivale al 31% de descuento sobre el precio de catálogo.

La oferta deja al equipo —pensado para quienes buscan su primer smartphone Vivo o renuevan desde gama básica— por debajo de los $2,900 pesos, un rango donde compite directamente con el Xiaomi Redmi A5 (3,199 pesos en el mismo retailer) y el Samsung Galaxy A06 (3,499 pesos en Sam’s Club).

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $120.79 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al precio de varios servicios de streaming individuales. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi, Bait y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Características y funciones del Vivo Y19s Dual SIM

El Vivo Y19s es el modelo más accesible de la línea Y de Vivo para 2024-2025 y se posiciona como la apuesta de la marca para usuarios que entran al ecosistema Vivo desde un equipo de gama básica o un primer smartphone. La configuración disponible en Walmart corresponde a la versión superior dentro del propio Y19s: 256 GB de almacenamiento (no la versión de 128 GB) y 8 GB de RAM física. Estas son sus especificaciones técnicas verificadas:

Pantalla: LCD HD+ de 6.68 pulgadas, resolución 1,608 x 720 píxeles, tasa de refresco de 90 Hz.

LCD HD+ de 6.68 pulgadas, resolución 1,608 x 720 píxeles, tasa de refresco de 90 Hz. Procesador: Unisoc Tiger T612 octa-core, 12 nm, con velocidad de reloj de hasta 1.82 GHz.

Unisoc Tiger T612 octa-core, 12 nm, con velocidad de reloj de hasta 1.82 GHz. Memoria RAM: 8 GB físicos ampliables a 16 GB totales mediante RAM virtual extendida (8+8 GB).

8 GB físicos ampliables a 16 GB totales mediante RAM virtual extendida (8+8 GB). Almacenamiento: 256 GB de almacenamiento interno (eMMC 5.1), expansibles hasta 1 TB mediante microSD.

256 GB de almacenamiento interno (eMMC 5.1), expansibles hasta 1 TB mediante microSD. Cámara principal trasera: 50 MP con apertura f/1.8 y sensor auxiliar de 0.08 MP.

50 MP con apertura f/1.8 y sensor auxiliar de 0.08 MP. Cámara frontal: 5 MP con apertura f/2.2.

5 MP con apertura f/2.2. Batería: 5,500 mAh según la ficha del retailer (el valor nominal según Vivo México es de 5,150 mAh), con autonomía declarada de hasta dos días de uso moderado.

5,500 mAh según la ficha del retailer (el valor nominal según Vivo México es de 5,150 mAh), con autonomía declarada de hasta dos días de uso moderado. Carga rápida: 44W con cable USB-C, capaz de cargar el equipo a velocidades por encima del estándar de gama básica (que suele ser 10-18W).

44W con cable USB-C, capaz de cargar el equipo a velocidades por encima del estándar de gama básica (que suele ser 10-18W). Audio: doble altavoz estéreo, una característica poco común en este rango de precio.

doble altavoz estéreo, una característica poco común en este rango de precio. Resistencia: certificación IP64 contra polvo y salpicaduras.

certificación IP64 contra polvo y salpicaduras. Conectividad: 4G LTE (no 5G), WiFi de doble banda, Bluetooth, GPS.

4G LTE (no 5G), WiFi de doble banda, Bluetooth, GPS. Diseño: cuerpo de 8.1 mm de grosor y 198 gramos de peso, color plata perla.

cuerpo de 8.1 mm de grosor y 198 gramos de peso, color plata perla. Sistema operativo: Android 14 con Funtouch OS 14 de Vivo.

Android 14 con Funtouch OS 14 de Vivo. Otros: lector de huellas lateral integrado en el botón de encendido y desbloqueo facial.

El argumento clave: 256 GB + 16 GB RAM totales por debajo de $2,900 pesos

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en la combinación de almacenamiento alto y RAM extendida en un rango de precio donde lo habitual es 64 GB o 128 GB. Los 256 GB de almacenamiento interno del Y19s en Walmart están 4 veces por encima del estándar de gama básica (64 GB en Samsung Galaxy A06, 128 GB en Xiaomi Redmi A5), lo que en la práctica significa que el comprador puede instalar varias aplicaciones pesadas, almacenar miles de fotos y descargar películas o series para reproducción sin conexión sin verse forzado a comprar microSD aparte.

La RAM virtual extendida de 8+8 GB es el segundo argumento técnico. Aunque la RAM extendida no equivale al rendimiento de RAM física pura, la función permite mantener más aplicaciones en segundo plano sin que el sistema las cierre forzosamente, lo que se traduce en una experiencia de multitarea más fluida en redes sociales, mensajería y navegación. Combinado con la carga rápida de 44W —cuatro veces superior al estándar de gama básica— y el doble altavoz estéreo, el Y19s ofrece características que en otras marcas se reservan a la gama media.

El producto se vende y envía directamente por Walmart México con cobertura nacional, envío gratis por compras superiores a $499 pesos, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Incluye un año de garantía oficial Vivo México.

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