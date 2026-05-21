Tener una mascota es muy común en los hogares mexicanos, sin embargo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) prohíbe tener aves como loros y pericos y quienes compren, vendan o tengan estas especies podrían ser acreedores a costosas multas.

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Multa por tener loros y pericos como mascota

El tráfico ilegal de pericos, loros y guacamayas afecta directamente los ecosistemas pues su extracción reduce drásticamente sus posibilidades de vida.

En el Código Penal Federal se establecen penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3 mil días para quienes compren o vendan este tipo de aves. Además, si el tráfico ocurre en un área natural protegida las penas pueden aumentar hasta 3 años de prisión y multas de mil días.

El artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo de guacamayas, loros y pericos de distribución natural en México. Solo la Semarnat puede autorizar la captura con fines de conservación o investigación a instituciones académicas acreditadas.

¿Cómo afecta el tráfico ilegal de animales?

En México se distribuyen 22 especies de psitácidos y sus poblaciones han disminuido en las últimas tres décadas por su captura ilegal o por la destrucción de sus hábitats naturales. De marzo a mayo se dispara el comercio ilegal de pericos, loros y guacamayas pues es la época de anidación.

Las aves nacen desprovistas de plumas y requieren cuidados en los primeros meses para pasar al periodo de “guarderías” con otros ejemplares jóvenes. Que sean capturados en este periodo compromete su probabilidad de sobrevivir.

La captura y vida en cautiverio son traumáticas para estos ejemplares, vivir en jaulas les provoca escaso crecimiento físico y sufrimiento pueden padecer depresión, anorexia y arrancamiento de plumas.

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