Las 5 palabras que hacen feliz a tu perro y ama escuchar
Si quieres hacer feliz a tu lomito, un estudio reveló cuáles son las palabras que ama escuchar de ti.
Aunque los perros no hablan pareciera que si entienden lo que les decimos pues aprenden a identificar los sonidos y un estudio reveló cuáles son las palabras o frases que les encanta escuchar y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que consientas a tu mascota.
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Palabras que hacen feliz a tu perro
OnBuy encuestó a más de 4 mil dueños de mascotas de Reino Unido para conocer que palabras y frases son las que generan reacciones positivas en los perros. Con base en el monitoreo del ritmo cardiaco se concluyó que la palabra que más felices ponen a los perros es "walkies" o "paseo".
Al escuchar esta palabra el ritmo cardiaco de un perro aumenta 36% y en muchos casos su reacción es como si les dijeras que se están ganando la Lotería.
Otras de las palabras que le encantan a los perros son: premio, tráelo, busca y trae tu juguete. Pero el top 5 esta conformado por:
- Paseo
- Cena/comida/comer
- Tratar
- Consíguelo
- Busca
Mientras que las palabras a las que reaccionan con mas frecuencia es:
- Juguete
- ¿Qué es eso?
- Su nombre
- Encuéntralo
- Galleta
- Pata
- Darse la vuelta
La comprensión de palabras de los perros
De acuerdo con el estudio, los perros son capaces de reaccionar hasta a 100 palabras aunque hay razas que logran entender hasta 165 y otras pueden entender muy pocas.
Aunque no entienden como tal el significado de las palabras asocian los sonidos con las acciones por eso no es casualidad que paseo y comida sean sus palabras favoritas.
Así que ya sabes qué es lo que hace feliz a tu perro para que además de darle mucho amor y cuidados compartas con él momentos que disfruta.
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