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Las 5 palabras que hacen feliz a tu perro y ama escuchar

Si quieres hacer feliz a tu lomito, un estudio reveló cuáles son las palabras que ama escuchar de ti.

Las palabras que tu perro ama escuchar
Las palabras favoritas de los perros|Getty Images

Escrito por: Itandehui Cervantes

Aunque los perros no hablan pareciera que si entienden lo que les decimos pues aprenden a identificar los sonidos y un estudio reveló cuáles son las palabras o frases que les encanta escuchar y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que consientas a tu mascota.

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Palabras que hacen feliz a tu perro

OnBuy encuestó a más de 4 mil dueños de mascotas de Reino Unido para conocer que palabras y frases son las que generan reacciones positivas en los perros. Con base en el monitoreo del ritmo cardiaco se concluyó que la palabra que más felices ponen a los perros es "walkies" o "paseo".

Al escuchar esta palabra el ritmo cardiaco de un perro aumenta 36% y en muchos casos su reacción es como si les dijeras que se están ganando la Lotería.

Otras de las palabras que le encantan a los perros son: premio, tráelo, busca y trae tu juguete. Pero el top 5 esta conformado por:

  • Paseo
  • Cena/comida/comer
  • Tratar
  • Consíguelo
  • Busca

Mientras que las palabras a las que reaccionan con mas frecuencia es:

  • Juguete
  • ¿Qué es eso?
  • Su nombre
  • Encuéntralo
  • Galleta
  • Pata
  • Darse la vuelta

La comprensión de palabras de los perros

De acuerdo con el estudio, los perros son capaces de reaccionar hasta a 100 palabras aunque hay razas que logran entender hasta 165 y otras pueden entender muy pocas.

Aunque no entienden como tal el significado de las palabras asocian los sonidos con las acciones por eso no es casualidad que paseo y comida sean sus palabras favoritas.

Así que ya sabes qué es lo que hace feliz a tu perro para que además de darle mucho amor y cuidados compartas con él momentos que disfruta.

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