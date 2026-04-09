Las 5 palabras que hacen feliz a tu perro y ama escuchar

Aunque los perros no hablan pareciera que si entienden lo que les decimos pues aprenden a identificar los sonidos y un estudio reveló cuáles son las palabras o frases que les encanta escuchar y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que consientas a tu mascota.

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Palabras que hacen feliz a tu perro

OnBuy encuestó a más de 4 mil dueños de mascotas de Reino Unido para conocer que palabras y frases son las que generan reacciones positivas en los perros. Con base en el monitoreo del ritmo cardiaco se concluyó que la palabra que más felices ponen a los perros es "walkies" o "paseo".

Al escuchar esta palabra el ritmo cardiaco de un perro aumenta 36% y en muchos casos su reacción es como si les dijeras que se están ganando la Lotería.

Otras de las palabras que le encantan a los perros son: premio, tráelo, busca y trae tu juguete. Pero el top 5 esta conformado por:



Paseo

Cena/comida/comer

Tratar

Consíguelo

Busca

Mientras que las palabras a las que reaccionan con mas frecuencia es:



Juguete

¿Qué es eso?

Su nombre

Encuéntralo

Galleta

Pata

Darse la vuelta

La comprensión de palabras de los perros

De acuerdo con el estudio, los perros son capaces de reaccionar hasta a 100 palabras aunque hay razas que logran entender hasta 165 y otras pueden entender muy pocas.

Aunque no entienden como tal el significado de las palabras asocian los sonidos con las acciones por eso no es casualidad que paseo y comida sean sus palabras favoritas.

Así que ya sabes qué es lo que hace feliz a tu perro para que además de darle mucho amor y cuidados compartas con él momentos que disfruta.

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