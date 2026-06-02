Últimas horas: Aeroméxico ofrece vuelos nacionales e internacionales desde $1,699 con 12 MSI hasta este 2 de junio de 2026

Aeroméxico mantiene activa su campaña del Hot Sale 2026 hasta este martes 2 de junio de 2026. Los vuelos nacionales arrancan desde $1,699 pesos y los internacionales desde $5,542 pesos, en ambos casos en vuelos redondos que ya incluyen impuestos gubernamentales y la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). Las transacciones deben realizarse a través del canal digital oficial de la aerolínea.

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¿En qué fechas se pueden usar los vuelos del Hot Sale de Aeroméxico en México?

Quedan pocas horas para aprovechar la oferta del Hot Sale en Aeroméxico. Por eso, es mejor tener en claro las fechas posibles de viaje para poder reservar.

Según comunicaron, las fechas de viaje varían según el destino:

Nacionales: del 11 de junio al 31 de octubre de 2026

del 11 de junio al 31 de octubre de 2026 Internacionales (general): del 15 de junio al 10 de diciembre de 2026

del 15 de junio al 10 de diciembre de 2026 Estados Unidos: del 8 de junio al 15 de noviembre de 2026

Para vuelos de larga distancia desde la Ciudad de México, los calendarios son los siguientes:

Ámsterdam, Lima, Cartagena, Toronto, Montreal, San Salvador, Tegucigalpa y Seúl: del 22 de junio al 10 de diciembre

del 22 de junio al 10 de diciembre París: del 9 de julio al 10 de diciembre

del 9 de julio al 10 de diciembre Barcelona, Buenos Aires, Medellín y Santo Domingo: del 14 de julio al 10 de diciembre

del 14 de julio al 10 de diciembre Roma: del 24 de julio al 10 de diciembre

del 24 de julio al 10 de diciembre Santiago de Chile: del 24 de octubre al 10 de diciembre

del 24 de octubre al 10 de diciembre Madrid desde Guadalajara y París desde Monterrey: del 22 de junio al 10 de diciembre

del 22 de junio al 10 de diciembre Madrid desde Monterrey: del 14 de julio al 10 de diciembre

¿Qué bancos ofrecen meses sin intereses en el Hot Sale de Aeroméxico?

Las principales opciones de financiamiento disponibles para viajar con Aeroméxico son:

American Express Aeroméxico: hasta 12 MSI y dobles puntos Aeroméxico Rewards

hasta 12 MSI y dobles puntos Aeroméxico Rewards Santander Aeroméxico: hasta 6 MSI con dobles puntos

hasta 6 MSI con dobles puntos Banamex: hasta 12 MSI en boletos redondos elegibles

hasta 12 MSI en boletos redondos elegibles BBVA: hasta 15% de bonificación en compras desde $5,000 pesos a partir de 6 MSI

hasta 15% de bonificación en compras desde $5,000 pesos a partir de 6 MSI Banorte: hasta $12,000 pesos de bonificación en compras de contado con tarjeta digital

hasta $12,000 pesos de bonificación en compras de contado con tarjeta digital Santander: 15% de bonificación en consumos mayores a $5,000 pesos a 3 o 6 MSI

15% de bonificación en consumos mayores a $5,000 pesos a 3 o 6 MSI HSBC: hasta 20% de devolución en compras a partir de 6 MSI

Un dato importante a tener en cuenta es que las tarifas aplican únicamente en cabina turista, clases de reservación V y R, sujetas a disponibilidad. La promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes. Aeroméxico recomienda revisar los periodos de excepción y las políticas de equipaje antes de completar la compra.

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