¿Buscas enovar tu pantalla para ver el fut? Walmart tiene una oferta imperdible: La pantalla LG de 55 pulgadas NANO 4K UHD AI Smart TV.

El descuento es de 7 mil pesos, además de ofrecer hasta 12 meses sin intereses. Te recomendamos que aproveches la promoción en este televisor de gama media, así podrás disfutar del futbol, series y mucho más.

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Precio de la pantalla LG de 55 pulgadas

El dispostivo se puede adquirir por solo 8 mil 499 pesos, cuando su precio regular era de 15 mil 499 pesos.

La promoción representa un ahorro directo de 7 mil pesos, además de ofrecer hasta 12 meses sin intereses de 708.25 pesos mensuales. Puedes conseguir la oferta aquí.

Características de la pantalla LG de 55 pulgadas

Refina el contraste para una profundidad más realista: Impulsado por el procesador de alpha AI , tu televisor analiza las imágenes para revelar nano detalles, realzando el contraste y la profundidad para ofrecer escenas más tridimensionales .

, tu televisor analiza las imágenes para revelar nano detalles, para ofrecer . Detalles vívidos, contraste más profundo en cada escena: Nuestro formato HDR10 Pro ofrece brillos más intensos y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con un mayor nivel de detalle .

ofrece brillos más intensos y sombras más profundas. Sumérgete en . Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente: Impulsado por una mayor potencia de GPU y CPU , el procesador AI alpha7 realiza una optimización de imagen a escala nanométrica para ofrecer una claridad 4K con un contraste mejorado y profundidad tridimensional.

, el procesador realiza una optimización de imagen a escala nanométrica para ofrecer una con un contraste mejorado y profundidad tridimensional. Búsqueda Multi-AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot: Simplemente diga lo que busca y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades . El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes. Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas: Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. La función “In This Scene” ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes.

ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes. Su televisor LG está diseñado para perdurar gracias a LG Quad Protection: Desde el hardware hasta el software, su televisor LG está protegido. Los condensadores integrados ofrecen protección contra las altas tensiones —incluyendo los rayos—, mientras que los semiconductores han sido diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad; además, sus datos permanecen seguros y protegidos gracias a LG Shield.

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