Es oficial: Robbie Williams llega por primera vez a Querétaro en 2026 y estos son los precios

El festival Pulso GNP oficializó la incorporación de Robbie Williams como el artista principal de su cartelera en Querétaro, marcando la primera presentación del músico británico en la historia del estado.

La plataforma de venta Eticket mantiene disponibles las entradas para el evento del próximo sábado 10 de octubre de 2026 en el Autódromo de Querétaro. Los precios vigentes de los boletos oscilan entre los $2,595.00 pesos en la zona general y los $4,485.00 pesos en el sector VIP, permitiendo el acceso al circuito de El Marqués para presenciar el debut de la estrella internacional en la región.

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¿Cuáles son los precios oficiales de los boletos para el Pulso GNP en Querétaro?

La distribuidora Eticket habilitó el boletaje comercial en sus canales digitales, activando las tarifas correspondientes a la Fase 2 de distribución.

Lista de costos autorizados por zona:

VIP: $4,485.00 pesos.

$4,485.00 pesos. General Fase 2: $2,595.00 pesos.

Estos montos publicados por la empresa ya integran los cargos administrativos por emisión de boleto electrónico, pero el uso de servicios de estacionamiento en el Autódromo requerirá pagos independientes el día del festival.

¿Dónde será el concierto de Robbie Williams y cuál es el lineup completo?

El Festival Pulso GNP concentrará múltiples escenarios interactivos dentro de un circuito diseñado para el flujo continuo de personas y servicios de emergencia.

Detalles de la sede y la grilla de artistas:

Ubicación exacta: infield del Autódromo de Querétaro, Carretera a México Kilómetro 1.9, Cumbres de Conín, El Marqués.

infield del Autódromo de Querétaro, Carretera a México Kilómetro 1.9, Cumbres de Conín, El Marqués. Artistas internacionales: Robbie Williams y la banda escocesa Travis.

Robbie Williams y la banda escocesa Travis. Talento mexicano: Caifanes, Enjambre, Fobia, DLD, La Gusana Ciega y José Madero.

Caifanes, Enjambre, Fobia, DLD, La Gusana Ciega y José Madero. Propuestas actuales en escena: Bruses, Kevin Kaarl, Deorro, NSQK y La Texana.

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