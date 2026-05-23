Es oficial: Carín León se presenta en Querétaro y estos son los precios de los boletos

Carin León confirmó un concierto en Querétaro como parte de su gira nacional Tour México 2026. El show será el próximo viernes 30 de octubre en el Hípico de Juriquilla.

Los boletos ya están a la venta de forma exclusiva a través de la plataforma Eticket. El cantante de regional mexicano regresa a la capital del estado tras registrar llenos totales en sus presentaciones anteriores en el Estadio Corregidora.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Carín León en Querétaro?

La promotora oficial del evento difundió todos los detalles sobre la presentación de Carín León en el Bajío.

Sede del show: Hípico de Juriquilla, ubicado en la zona norte de Santiago de Querétaro.

Hípico de Juriquilla, ubicado en la zona norte de Santiago de Querétaro. Fecha: viernes 30 de octubre de 2026 .

viernes 30 de octubre de . Lema de la producción: “De Sonora, Para el Mundo”, enfocado en la promoción de éxitos del género norteño-banda.

¿Cómo comprar boletos para Carín León en la plataforma de Eticket?

Acceso al portal: ingresar directamente al sitio web oficial de Eticket (www.eticket.mx). Monitoreo de redes: seguir los perfiles digitales verificados del artista para conocer el día de la preventa bancaria. Selección de zonas: elegir entre las localidades numeradas del hípico o las áreas VIP destinadas al evento del 30 de octubre.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el show de Carín León en Querétaro?

Zona Diamante: $4,365.00 pesos.

Zona Diamante (Vista Limitada): $4,365.00 pesos.

Zona VIP: $3,540.00 pesos.

Zona Rojo: $2,595.00 pesos.

Zona Azul: $1,890.00 pesos.

Sección Grada: $945.00 pesos.

Personas con Discapacidad: $2,950.00 pesos.

El día que Carín León canceló un show en Querétaro

El 10 de junio de 2023, el cantante Óscar Armando Díaz de León, conocido artísticamente como Carin León, suspendió a último momento una presentación programada en el Estadio Corregidora de la capital queretana debido a severas fallas técnicas surgidas en su equipo de sonido y producción.

Tras dos horas de retraso e incertidumbre, el anuncio oficial de la cancelación se emitió a las 23:00, obligando al desalojo de aproximadamente 15 mil seguidores que ya llenaban las gradas y la zona del campo de juego del inmueble deportivo. Carín León se disculpó con su público a través de sus redes sociales y explicó las razones de la inoportuna suspensión. Finalmente el show se reprogramó y se realizó sin inconvenientes el 25 de junio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.