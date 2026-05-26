Rematan en Walmart pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas

Si buscas una pantalla que deslumbre en tu sala, pero no vacíe tu cartera... ¡Walmart tiene una súper promoción! Se trata de la Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas a solo $6,949.00 pesos, un descuento de $1,226.00 pesos.

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Esta pantalla ofrece la mejor relación calidad-precio de la marca Samsung, pues combina una gran resolución, un diseño moderno y un sistema inteligente para que tu sala tenga la mejor tecnología.

Samsung Crystal UHD 4K Es perfecta para los gamers, ya que cuenta con modos "videojuego" que refrescan la pantalla y mejoran la nitidez de la imagen. (Walmart)

La tienda maneja 20 meses sin intereses, dejando mensualidades de solo $347.45 pesos, con una entrega estimada al día siguiente y un periodo de devolución de hasta 30 días después de recibir el producto.

¿Vale la pena la Samsung Crystal UHD 4K?

Sus principales ventajas son la calidad de imagen superior, su procesador Crystal 4K, que le brinda mayor nitidez, además de la tecnología de color que ofrece tonos vibrantes y realistas.

En esta ocasión, las 55 pulgadas son perfectas para salas de estar, habitaciones medianas o grandes, e incluso un espacio destinado para ver tus películas y series como si fuera un cine en casa, gracias a que no es estorbosa, pero sí ofrece una experiencia inmersiva.

Asimismo, cuenta con una plataforma llamada Smart TV, que es uno de los sistemas más rápidos y fluidos del mercado, con acceso directo a las apps más populares como Disney+, YouTube, Amazon Prime Video, etc; además se ven los canales gratuitos de Samsung TV Plus.

El diseño AirSlim ultradelgado y sin bordes le brinda un diseño elegante, que genera una experiencia completa para quienes deseen usar la pantalla para los videojuegos. Cuenta con herramientas como Motion Xcelerator y Modo de Juego automático que reduce el retraso de la imagen y mejora la fluidez al conectar consolas como Xbox y PlayStation.

Así que en resumidas cuentas, es una gran inversión para tu hogar como centro de entretenimiento completo.