Sam’s Club abrirá tiendas en estas 6 ciudades de Estados Unidos durante 2026

Sam's Club anunció que abrirá seis nuevas tiendas en Estados Unidos a lo largo de 2026, consolidando una de las expansiones más agresivas en la historia reciente de la cadena mayorista. Así lo confirmó Steven Zapata, portavoz de la empresa, en declaraciones a USA Today.

La estrategia de crecimiento no se limita a este año. Sam's Club, propiedad de Walmart, tiene como meta abrir aproximadamente 15 tiendas por año en los próximos años, con el objetivo de más que duplicar sus ventas y membresías en un horizonte de ocho a diez años. Actualmente, la cadena opera alrededor de 600 ubicaciones en todo el territorio estadounidense.

¿En qué ciudades abrirá Sam's Club nuevas tiendas en 2026?

Las nuevas tiendas de Sam's Club fueron elegidas estratégicamente para atender zonas de alto crecimiento demográfico. Las seis ubicaciones confirmadas se distribuyen en tres estados:

California: Lathrop

Lathrop California: Visalia

Visalia Tennessee: Lebanon

Lebanon Texas: Baytown

Baytown Texas: Tomball

Tomball Texas: Weslaco

Aunque Sam's Club aún no ha divulgado fechas exactas de apertura, se espera que las construcciones avancen con rapidez para cumplir con el calendario de 2026. Esta expansión llega después de que en 2025 la cadena inaugurara únicamente una tienda nueva en Tempe, Arizona.

Un dato relevante: la nueva tienda en Lebanon, Tennessee será la sexta ubicación de Sam's Club en la región central del estado y la número 15 a nivel estatal. Eso habla del interés de la cadena por consolidar mercados donde ya tiene presencia.

¿Cómo encontrar la tienda Sam's Club más cercana a tu domicilio?

Localizar una tienda Sam's Club nunca había sido tan sencillo. La cadena dispone de un buscador oficial en samsclub.com/locator donde puedes ingresar tu código postal o ciudad para encontrar el club más próximo, con horarios y servicios disponibles.

Otra opción práctica es usar Google Maps: basta con escribir "Sam's Club cerca de mí" en el buscador del mapa para obtener resultados con direcciones y calificaciones de usuarios. Además, desde la aplicación móvil de Sam's Club también puedes localizar tiendas y activar el servicio Scan & Go, que te permite escanear y pagar tus productos desde el celular sin hacer fila en caja.

Si estás pensando en hacerte miembro, hay dos opciones de membresía disponibles en Estados Unidos: la membresía Club a $50 dólares al año y la membresía Plus a $110 dólares anuales, esta última con beneficios como 2% de recompensa en compras, envíos gratuitos y acceso a horas de compra anticipadas.