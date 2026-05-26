Google Fitbit Air salió al mercado para romper con todos los esquemas existentes; innovó su tecnología al ofrecerte una pulsera de actividad sin pantalla, con un diseño “invisible” y anti-distracciones para que te concentres en lo que sí vale la pena, tu salud y bienestar.

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¿Por qué el Google Fitbit Air no tiene pantalla?

De acuerdo con Google, este dispositivo apuesta por eliminar la pantalla para que olvides lo que llevas puesto. Este modelo no es un parteaguas en el mercado, pues marcas como Whoop o Polar ya manejaban esta tecnología.

Google Fitbit Air Ofrece cuatro colores distintivos y dos modelos que no superan los 2,300 pesos. (Google)

Al no tener pantalla, eliminan la fatiga digital y optimizan la batería, con la ventaja de que toda la información se consulta desde la app de tu celular.

Funciones y características del Google Fitbit Air

Este wearable es el más ligero de Google, pesando a penas 5.2 gramos sin correa y 12 gramos con ella puesta, como si trajeras 2 o 3 monedas de 10 pesos en la mano.

Monitorea la salud 24/7, registrando automáticamente la actividad física, oxígeno en la sangre, variabilidad de frecuencia cardíaca, e incluso, emite alertas de ritmo irregular.

Asimismo, integra un sensor de temperatura cutánea y acelerómetro de tres ejes, dos tecnologías clave que permiten el monitoreo del estado físico, caídas, enfermedades, ovulación y descanso.

Su batería y carga ultrarrápida ofrece 7 días ininterrumpidos de autonomía con un reabastecimiento del 0 al 100% en solo 90 minutos.

Su caja está hecha de policarbonato reciclado y plástico PBT —similar al pet—, que, a pesar de lo que cualquiera podría pensar del material, es resistente al agua y sumergible hasta 50 metros, lo que lo hace ideal para entrenamientos intensos o natación.

Lo que más destaca en el modelo es el poder de la Inteligencia Artificial (IA) integrada en la nueva plataforma de Google Health, reemplazando la tradicional Fitbit.

Además, Google Health Coach, un entrenador impulsado por Gemini que analiza tus hábitos y genera rutinas basadas en datos científicos de más de 500 mil usuarios.

Lo más importante es su compatibilidad, pues puedes conectar el Google Fitbit Air a cualquier dispositivo con conexión Bluetooth 5.0, celulares con Android 11.0 y iOS 16.4 o superior.

Precio del Google Fitbit Air en México

Su precio oficial es de aproximadamente 1,600 pesos en adelante, aunque aún se desconoce si llegará a México. Ofrece 3 modelos de suscripción Premium al comprar alguno de los colores y modelos: lavanda, gris niebla, frambuesa y obsidiana; con su edición Stephen Curry de 129 dólares, unos 2,232.78 pesos.

Si llega al país la veremos en la Google Store, Amazon y distribuidores autorizados.