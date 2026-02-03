inklusion.png Sitio accesible
Dejan el Samsung Galaxy Note 8 de 64 GB barato y liberado en Walmart; a solo 3,029 pesos

El Samsung Galaxy Note 8 remanufacturado se vende en Walmart México con descuento, garantía y pago a meses. Una opción premium a un muy bajo costo.

Samsung Galaxy Note 8
El Samsung Galaxy Note 8 está disponible en Walmart México a un precio rebajado en su versión remanufacturada (liberada), lo que representa una opción atractiva para quienes buscan un phablet clásico con buen rendimiento a bajo costo.|Walmart
Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

El Samsung Galaxy Note 8 reaparece como una opción atractiva en el mercado mexicano gracias a una oferta vigente en Walmart México. El dispositivo, en su versión remanufacturada y liberada, se vende con descuento y apunta a usuarios que buscan un smartphone grande, potente y funcional sin gastar demasiado.

La promoción está disponible en línea, con envío desde Estados Unidos y garantía incluida. En un contexto donde los teléfonos nuevos superan fácilmente los 10 mil pesos, este modelo clásico vuelve a captar la atención.

Precio y oferta actual

  • Precio actual: $3,029 pesos
  • Ahorro: $260 pesos frente al precio original
  • Financiamiento: hasta 18 meses sin intereses

El producto es vendido por Nocnoc, con importación incluida, entrega rápida y devolución de hasta 30 días, lo que refuerza la confianza del comprador.

Principales características y especificaciones

  • Pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas Quad HD+
  • 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliable
  • Cámara dual de 12 MP con estabilización óptica
  • S Pen, resistencia IP68 y equipo liberado

Aunque es un modelo de 2017, mantiene un rendimiento sólido para tareas diarias.

¿Qué significa “remanufacturado” o “reacondicionado”?

Se trata de equipos revisados profesionalmente, con pruebas de funcionamiento, limpieza y garantía. No es un producto usado común, sino certificado para reventa.

Esta modalidad reduce costos y fomenta el consumo tecnológico sustentable.

Ventajas de comprar este Galaxy Note 8 remanufacturado

  • Precio muy por debajo de un gama alta nuevo
  • Experiencia premium con stylus incluido
  • Compatible con cualquier operador en México

Es ideal para estudiantes, profesionales o fans del Note.

Desventajas a considerar

  • Posibles detalles estéticos leves
  • Batería con desgaste normal
  • Sin actualizaciones más allá de Android 9

No es para usuarios que buscan lo último en software.

¿Dónde comprarlo?

El Samsung Galaxy Note 8 está disponible exclusivamente en Walmart México a través de su tienda en línea, con stock limitado y condiciones claras de garantía.

