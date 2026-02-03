Dejan el Samsung Galaxy Note 8 de 64 GB barato y liberado en Walmart; a solo 3,029 pesos
El Samsung Galaxy Note 8 remanufacturado se vende en Walmart México con descuento, garantía y pago a meses. Una opción premium a un muy bajo costo.
El Samsung Galaxy Note 8 reaparece como una opción atractiva en el mercado mexicano gracias a una oferta vigente en Walmart México. El dispositivo, en su versión remanufacturada y liberada, se vende con descuento y apunta a usuarios que buscan un smartphone grande, potente y funcional sin gastar demasiado.
La promoción está disponible en línea, con envío desde Estados Unidos y garantía incluida. En un contexto donde los teléfonos nuevos superan fácilmente los 10 mil pesos, este modelo clásico vuelve a captar la atención.
Precio y oferta actual
- Precio actual: $3,029 pesos
- Ahorro: $260 pesos frente al precio original
- Financiamiento: hasta 18 meses sin intereses
El producto es vendido por Nocnoc, con importación incluida, entrega rápida y devolución de hasta 30 días, lo que refuerza la confianza del comprador.
Principales características y especificaciones
- Pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas Quad HD+
- 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliable
- Cámara dual de 12 MP con estabilización óptica
- S Pen, resistencia IP68 y equipo liberado
Aunque es un modelo de 2017, mantiene un rendimiento sólido para tareas diarias.
¿Qué significa “remanufacturado” o “reacondicionado”?
Se trata de equipos revisados profesionalmente, con pruebas de funcionamiento, limpieza y garantía. No es un producto usado común, sino certificado para reventa.
Esta modalidad reduce costos y fomenta el consumo tecnológico sustentable.
Ventajas de comprar este Galaxy Note 8 remanufacturado
- Precio muy por debajo de un gama alta nuevo
- Experiencia premium con stylus incluido
- Compatible con cualquier operador en México
Es ideal para estudiantes, profesionales o fans del Note.
Desventajas a considerar
- Posibles detalles estéticos leves
- Batería con desgaste normal
- Sin actualizaciones más allá de Android 9
No es para usuarios que buscan lo último en software.
¿Dónde comprarlo?
El Samsung Galaxy Note 8 está disponible exclusivamente en Walmart México a través de su tienda en línea, con stock limitado y condiciones claras de garantía.
