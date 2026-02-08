Walmart remata Samsung Galaxy S25 Ultra con pantalla Dynamic AMOLED 2X

Ya casi es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y Walmart lo sabe, es por ello que remata el nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra, con Inteligencia Artificial (IA) a tan solo 20 mil 499 pesos.

Este celular de alta gama es uno de los lanzamientos tecnológicos más destacados de los últimos tiempos y representa una gran opción de compra para quienes buscan un equipo Premium de nueva generación.

Características del Samsung Galaxy S25

Procesador Snapdragon 8 Gen 2

Memoria RAM de 12GB

Almacenamiento 256GB

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas que ofrece una resolución Quad HD+

Sistema de cámaras: un sensor principal de 200 MP que , junto a su teleobjetivo con zoom óptico de 10x, permite capturar detalles invisibles al ojo humano.

¿Cómo comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra?

Los clientes Walmart pueden pagar hasta en 18 mensualidades fijas de 1 mil 992 pesos, lo que permite liquidar el equipo de forma cómoda y sin desgastar tu bolsillo. Se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito bancarias, así como pagos mediante plataformas digitales.

Los interesados pueden comprar el equipo a través de la tienda en línea y solicitar que el equipo llegue hasta la comodidad de tu casa, sin cargo extra, o bien, recogerlo en la sucursal con disponibilidad.

