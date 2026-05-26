Cae Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, en Nogales, Sonora

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Isai “N”, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, en Nogales, Sonora.

De acuerdo al funcionario, el detenido cuenta con orden de extradición; el arresto fue coordinado por elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad.

“En Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición”, fue el mensaje que compartió este martes 26 de mayo.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

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¿Quién es Isai “N”, sobrino de “El Chapo” Guzmán?

De acuerdo a varias investigaciones periodísticas, Isai “N” es conocido como El chinacate y fue detenido durante un operativo en Culiacán-Navolato, en junio de 2008 cuando tenía 25 años.

Además, es hermano de Enoc Martínez Zepeda, detenido en julio de 2005, fue señalado como uno de los brazos derechos del capo de Culiacán. Al momento de su arresto fue señalado por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Tanto Enoc como Isai son señalados por la prensa local como El Chinacate, por lo que no se sabe bien si compartían alías.

Harfuch anuncia decomiso en Chiapas

Paralelamente, García Harfuch anunció decomiso en Tapachula, Chiapas, tras una orden de cateo donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Al final del mensaje, el funcionario agradeció el apoyo y colaboración del gobierno local para llevar a cabo el decomiso.

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