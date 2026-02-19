Rematan Samsung Smart TV de 32 pulgadas a solo 2,748.54 pesos en Amazon

Samsung lanzó una promoción que coloca su Samsung Smart TV de 32 pulgadas modelo H5000F versión 2025 en $2,748.54 pesos en Amazon México. El descuento alcanza el 25% sobre el precio original de $3,643.00 pesos y aplica por tiempo limitado, con opción de hasta nueve meses sin intereses y envío gratuito en muchos casos.

La oferta está disponible en línea y contempla cargos de importación ya cubiertos, ya que el producto se distribuye desde Amazon Estados Unidos. La tienda ofrece 30 días para devoluciones sin costo y mantiene una calificación promedio de 4.2 estrellas basada en más de 1,300 opiniones.

¿Qué incluye esta oferta?

El precio reducido contempla facilidades de pago de aproximadamente $305.39 pesos mensuales a nueve meses. La entrega puede concretarse en pocos días si se realiza la compra de inmediato.

El paquete integra garantía, devoluciones sin costo y disponibilidad rápida. Expertos en consumo recomiendan verificar condiciones de envío y respaldo antes de confirmar la compra.

Características principales del Samsung H5000F 32"

Este modelo ofrece pantalla LED HD de 1366 x 768 píxeles con soporte HDR. Incorpora Object Tracking Sound Lite, que ajusta el audio según la acción en pantalla.

Opera con One UI basado en Tizen y brinda acceso a más de 2,700 canales gratuitos mediante Samsung TV Plus. Además, promete siete años de actualizaciones automáticas.

Dimensiones y componentes incluidos

El televisor mide 73.4 cm de ancho por 45.2 cm de alto con base incluida. Su diseño minimalista integra biseles delgados y frecuencia de 60 Hz.

Incluye control remoto, cable de alimentación, base y manual. Integra puertos HDMI, USB, Wi-Fi y Ethernet para conectar consolas y dispositivos externos.

¿Para quién es ideal esta TV?

La pantalla resulta adecuada para recámaras, cocinas u oficinas. Su tamaño favorece espacios reducidos donde no se requiere resolución 4K.

Usuarios que buscan seguridad digital valoran Samsung Knox, que protege contraseñas y dispositivos IoT. Analistas prevén alta demanda ante su equilibrio entre precio y funciones.

¿Dónde comprar?

La promoción se encuentra en Amazon México a través del siguiente enlace oficial:



Se recomienda revisar disponibilidad, tiempos de entrega y condiciones de garantía antes de finalizar la compra.