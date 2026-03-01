Samsung Galaxy A07 con rebaja increíble para estudiantes y profesionales
Galaxy A07 de Walmart es ideal para quienes buscan durabilidad y no dejar vacía su cartera en la compra de un nuevo celular.
Walmart tiene una oferta inigualable, ya que ofrece el nuevo Samsung Galaxy A07 de 4+64GB en color verde a un precio de mil 690 pesos, lo que representa un ahorro de 809 pesos, ya que en el mercado se encuentra a 2 mil 499 pesos.
El Galaxy A07 de Walmart representa una decisión estratégica para quienes buscan durabilidad sin comprometer el bolsillo, pues este Android 15, asegura que el usuario tenga acceso a las últimas funciones de seguridad y aplicaciones por mucho más tiempo.
Su procesador eficiente y su diseño ergonómico lo convierten en la herramienta ideal para estudiantes o profesionales.
Características del Galaxy A07
- Pantalla: Panel HD+ de 6.7 pulgadas con resolución de 720 x 1600, ideal para ver tus series favoritas
- Rendimiento: Procesador MediaTek Helio G99 acompañado de 4GB de memoria RAM
- Autonomía: Batería de 5,000 mAh de larga duración
- Fotografía: Cámara principal de alta resolución con 50 MP para fotografías increíbles
- Software: Sistema operativo Android 15 preinstalado
- Diseño: Acabado moderno en color verde, estilizado y fácil de manejar
¿Cómo comprar el Galaxy A07 en Walmart?
Adquirir este equipo es sumamente sencillo a través de la tienda en línea de Walmart, donde puedes realizar el pedido desde la comodidad de tu hogar y recibirlo directamente en tu puerta. La tienda también ofrece excelentes facilidades de pago, permitiendo diferir la compra hasta en 3 meses sin intereses con pagos mensuales de apenas 563.33 pesos.
