Una nueva era comenzó oficialmente este lunes 25 de mayo para Ferrari, pues la marca italiana, un símbolo de la industria automotriz, presentó el primer modelo eléctrico en su historia.

Se trata del Ferrari Luce, un modelo que representa la culminación de la estrategia “multi-energía” anunciada por la automotriz de Maranello en 2022, que de acuerdo con la propia marca, no es el fin de sus motores de combustión, sino abrir nuevos panoramas en cuestiones de motorización, diseño, desempeño y la experiencia de conducción.

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¿Cómo es el primer Ferrari eléctrico?

Lo que hace años parecía imposible, hoy es una realidad: Ferrari incursiona en la movilidad eléctrica, y más allá de eso, también presenta una nueva definición de lo que será un auto deportivo de altas prestaciones.

De acuerdo con la firma de Maranello, el Luce fue “concebido como un Ferrari completamente nuevo” buscando combinar versatilidad, tecnología y lujo, brindando las mismas emociones a las que están acostumbrados los entusiastas de la marca.

El Ferrari Luce fue concebido por la imaginación del reconocido estudio de diseño LoveFrom, liderado por las mentes de Sir Jony Ive y Marc Newson, quienes trabajaron mano a mano con Ferrari Desing Studio, encabezado por Flavio Manzoni.

Otro hecho histórico para Ferrari, es que además se trata de su primer modelo de cinco plazas y cuatro puertas, configuración posible gracias a su motorización eléctrica.

Las características del primer Ferrari eléctrico de la historia

Rines delanteros de 23 pulgadas.

Rines traseros de 24 pulgadas.

Pantallas OLED desarrolladas junto a Samsung Display.

Volante mecánico de aluminio reciclado, con controles analógicos y digitales integrados.

Audio premium Ferrari Audio Signature con 21 bocinas y 3 mil watts de potencia.

Cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, alimentados por una batería de 122 kWh.

Ofrece una autonomía de 530 kilómetros por carga.

Potencia total de 1,050 caballos de fuerza.

Acelera de 0 a 100 en 2.5 segundos.

Velocidad máxima de 310 km/h.

Con este nuevo modelo, la intención de Ferrari es demostrar que el futuro eléctrico de la industria automotriz puede convivir con un gigante histórico y su ADN deportivo. La marca italiana adelantó que con este proyecto se incorporan más de 60 nuevas patentes, pues todas las piezas fueron desarrolladas en su fábrica de Maranello, Italia, incluyendo motores, baterías y el sistema de electrónica de potencia.

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