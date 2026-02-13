Rematan Samsung Crystal UHD 4K de 43 pulgadas a solo 5,999 pesos en Walmart
Rematan Samsung Crystal UHD 4K de 43 pulgadas a solo 5,999 pesos en Walmart con resolución 4K, sistema Smart TV Tizen y meses sin intereses por tiempo limitado.
La cadena Walmart México lanzó una oferta destacada en tecnología al reducir el precio de la televisión Samsung Crystal UHD 4K de 43 pulgadas modelo UN43U8000FFXZX, uno de los modelos más buscados por su equilibrio entre calidad y costo.
La promoción, disponible en su tienda en línea, representa un ahorro de más de mil pesos.
Descuento que vuelve accesible la tecnología 4K
El equipo pasó de 7,058 a 5,999 pesos, lo que equivale a cerca del 15% de rebaja directa. Además, Walmart permite pagarla en hasta seis meses sin intereses, facilitando su compra para más hogares.
Especialistas en consumo señalan que este tipo de ofertas aceleran la adopción de televisores 4K en México, un segmento que crece de forma constante.
Calidad de imagen que compite con gamas superiores
La Samsung Crystal UHD integra resolución 4K real con el procesador Crystal Processor 4K, que mejora nitidez y colores incluso en contenidos que no son ultra HD.
También incorpora tecnologías de contraste dinámico y compatibilidad con HDR, lo que ofrece una experiencia visual más realista en series, películas y deportes.
Sistema Smart TV con acceso inmediato a streaming
Funciona con el sistema Tizen, reconocido por su rapidez y facilidad de uso. Desde la pantalla principal se puede acceder a plataformas streaming como Disney+, Prime Video y YouTube.
Incluye además Samsung TV Plus con canales gratuitos y control por voz, funciones cada vez más valoradas por los usuarios.
Opción atractiva para hogares y espacios medianos
Con 43 pulgadas, diseño delgado y conectividad completa, resulta ideal para salas pequeñas, recámaras o departamentos.
Usuarios la califican con 4.2 estrellas, destacando su calidad de imagen frente al precio, aunque recomiendan barras de sonido para mejorar el audio.
Opciones de compra disponibles
- Walmart México en línea – Envío nacional – Precio: $5,999 MXN – Contacto: www.walmart.com.mx
- Vendedor ElecTronix vía Walmart – Entrega rápida en CDMX y zona metropolitana – Precio: $5,999 MXN – Atención desde plataforma Walmart
- Compra en tienda física seleccionada – Sujeto a disponibilidad local – Precio promocional vigente – Atención en mostrador Walmart
