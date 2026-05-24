Después de unos intensos 90 minutos de la gran final Pumas vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina de Joel Huiqui logró consagrarse campeón y sumaron su décimo título de la Liga MX en su historia, sin embargo y más allá de la alegría celeste, los Universitarios volvieron a quedarse en la orilla generando memes en las redes sociales.

A través de las plataformas de X y Facebook se han compartido imágenes y videos sobre la derrota de los azul y oro, los cuales ya suman un total de 15 años sin conocer lo que es ser campeón de liga, copa o torneos internacionales.

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Mejores memes de la final Pumas vs Cruz Azul

Los memes sobre la derrota de Pumas ante Cruz Azul en la gran final de la Liga MX que se han hecho tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, incluyen en su mayoría chistes y burlas contra Efraín Juárez, el cual desde hace un par de meses se convirtió en un personaje muy polémico en nuestro país.

Eres un enfermo si te gusta ver a Efraín Juárez así pic.twitter.com/tCOc7J61d3 — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) May 25, 2026

El hijo de Efrain Juárez negando a su papá cuando llegue a la escuela mañana. pic.twitter.com/pVRzPlmzeE — U el Invencible (@Uelmasloco) May 25, 2026

La mayoría de los chistes en contra de la escuadra universitaria, también se centran en los ya 15 años que tienen sin poder levantar un solo título, lo cual les ha valido para ser cuestionados sobre la grandeza que tienen dentro de la Liga MX entre aficionados y expertos.

Otros de los meses que también se están popularizando, son aquellos que hablan sobre Joel Huiqui, el cual llegó como entrenador interino de Cruz Azul en la última jornada de la temporada regular y terminó convirtiéndose en campeón contra todo pronóstico como estratega cementero.

¡HOY FALLECIÓ PUMAS! 🐆❌💀



DE ESTA NO SE VUELVE pic.twitter.com/PCLlrqi1aW — Analistas (@SomosAnalistas_) May 25, 2026

¿Cómo quedó la final Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026?

Vale la pena mencionar que el marcador final del Pumas vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, fue de 2-1 en favor de los cementeros, los cuales consiguieron sellar una remontada épica en los últimos minutos del tiempo corrido.

La Máquina consiguió su décimo título de liga en el futbol mexicano, lo cual lo coloca como el segundo equipo más ganador de nuestro futbol hablando de campeonatos oficiales avalados tanto por la Liga MX como por la FIFA.

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