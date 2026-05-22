Este viernes 22 de mayo el mundo de la música internacional se estremeció, pues familiares y personas cercanas al exguitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, confirmaron que el también compositor argentino sufrió un derrame cerebral que lo ha mantenido en coma desde el pasado martes 19 de este mismo mes.

Fue a través de un comunicado emitido vía redes sociales, que se dio a conocer que tras la emergencia de salud, el músico fue trasladado de emergencia a un hospital en donde se confirmó el derrame cerebral que lo ha mantenido en coma.

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¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

De acuerdo con el comunicado que fue compartido por amigos y familiares de Alejandro Marcovich, tras el derrame y el estado en coma, el pronóstico de salud del músico es reservado derivado de la gravedad que representan estos casos.

“Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y sus dos hijos (...) Por este motivo no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado difundido vía redes sociales.

Vale la pena mencionar que Marcovich contaba con conciertos y presentaciones programadas hasta finales de junio de este 2026 en el estado de Puebla, estado en el cual se iba a presentar con un show de toda su discografía.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es un guitarrista, compositor, productor y arreglista argentino naturalizado mexicano y el cual, se hizo famoso a nivel internacional gracias a su paso por la icónica agrupación de Caifanes en los años 90.

Se destaca que el argentino fue pilar fundamental para definir discos legendarios de la banda como “El Diablito”, “El Silencio” y “El Nervio del Volcán”, los cuales destacan en lo más alto de los éxitos de Caifanes.

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