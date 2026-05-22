Costco remata el Samsung Galaxy S25 Edge con cuerpo ultradelgado de titanio y descuento exclusivo de cuponera

Costco sumó a su catálogo una de las ofertas más agresivas del momento sobre la gama alta de Samsung: el Galaxy S25 Edge de 256 GB en color Negro Titanio pasó de $21,399 a $15,899 pesos, lo que representa un ahorro de $5,500 pesos —más del 25% sobre el precio de lista— gracias al descuento exclusivo de la cuponera para socios. La oferta posiciona al modelo más delgado de la familia Galaxy S por debajo de la barrera de los $16,000 pesos, un rango excepcional para un equipo con Snapdragon 8 Elite y cámara principal de 200 MP.

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Los socios pueden liquidar de contado con el precio de cuponera ya aplicado o diferir la compra a Meses Sin Intereses con tarjetas participantes, incluyendo Citibanamex y la tarjeta Costco. La cadena también acepta pago con Certificado de Depósito para compras en línea. El envío a domicilio está incluido y los tiempos de entrega van de 2 a 5 días hábiles según código postal; alternativamente, está disponible la opción Recoger en Sucursal (Click & Collect) en tiendas participantes a nivel nacional.

El smartphone más delgado que ha hecho Samsung

El Galaxy S25 Edge fue lanzado oficialmente el 30 de mayo de 2025 y es el smartphone más delgado y ligero de toda la línea Galaxy S: apenas 5.8 mm de grosor y 163 gramos de peso. Su construcción combina un marco de titanio sólido con cristal Gorilla Glass Ceramic 2 en el frente y Gorilla Glass Victus 2 en la parte trasera, lo que lo convierte en uno de los equipos más resistentes del segmento ultradelgado.

Samsung Galaxy S25 Edge en Costco El descuento de $5,500 está disponible hasta el 24 de mayo. (Costco)

Estas son las características principales que recibe el socio por $15,899 pesos:

Pantalla: Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, refresco adaptable de 120 Hz, HDR10+ y brillo máximo de hasta 2,600 nits.

Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, refresco adaptable de 120 Hz, HDR10+ y brillo máximo de hasta 2,600 nits. Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, con CPU 37% más rápida y GPU 30% mejorada respecto a la generación previa.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, con CPU 37% más rápida y GPU 30% mejorada respecto a la generación previa. Memoria: 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Cámara trasera principal: 200 MP con ProVisual Engine de próxima generación impulsado por IA, AI Zoom y modo retrato avanzado.

200 MP con ProVisual Engine de próxima generación impulsado por IA, AI Zoom y modo retrato avanzado. Cámara frontal: 12 MP para selfies y videollamadas.

12 MP para selfies y videollamadas. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua.

certificación IP68 contra polvo y agua. Audio y video: Audio Eraser para eliminar ruido de fondo en grabaciones, edición de Reels con IA.

Audio Eraser para eliminar ruido de fondo en grabaciones, edición de Reels con IA. Sistema operativo: Android 15 con Galaxy AI integrada.

El argumento más diferenciador editorialmente es la combinación de diseño ultradelgado de titanio + chip flagship en un mismo equipo, una propuesta que hasta hace pocos meses estaba reservada exclusivamente a la línea Ultra y que el Edge democratiza dentro de la familia S25.

Para quién es esta oferta en Costco del S25 Edge

El Galaxy S25 Edge en cuponera Costco está pensado para usuarios que buscan un equipo flagship sin el grosor ni el peso de un Ultra, o para quienes valoran el diseño premium tanto como las prestaciones. Compite directamente con el iPhone 16 Pro (con grosor de 8.25 mm) y el Xiaomi 15 Pro, ambos en rangos de precio superiores aún con ofertas. Para socios Costco que ya consideraban renovar a la gama alta, el descuento por cuponera representa la ventana de oportunidad más fuerte documentada hasta la fecha sobre este modelo.

El paquete incluye cable USB-C a USB-C, herramienta para SIM y guía de usuario. Siguiendo la tendencia de la industria, no incluye adaptador de pared ni audífonos.

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