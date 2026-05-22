Play Station es una de las consolas más vendidas en todo el mundo y si quieres comprar el modelo Slim en Chedraui hay una promoción que no te puedes perder pues incluye dos juegos.

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Rematan Play Station 5 con dos juegos

En la tienda en línea de Chedraui se vende el paquete de consola Play Station 5 Modelo Slim 1TB Estándar con 2 juegos que tiene precio de 14 mil 495 pesos a solo 9 mil 690 pesos. Es decir que tiene un descuento de 4 mil 805 pesos.

Incluye los juegos Returnal donde Selene debe explorar el paisaje desolado de una antigua civilización para escapar y Ratchet Clank, una aventura de plataformas y disparos en tercera persona donde controlas a Ratchet y a la nueva herína, Rivet.

Características de la Play Station 5

Esta consola cuenta con un diseño Slim sin perder la potencia tecnología del juego. Tiene 1 TB de almacenamiento para mantener tus juegos favoritos listos. SSD de ultra alta velocidad para maximizar tus sesiones de juego con tiempos de carga casi instantáneos en los juegos instalados.

También incluye la sala de juegos de ASTRO que explora cuatro mundos, cada uno de una jugabilidad innovadora utilizando funciones versátiles del controlador inalámbrico DualSense.

Incluye un control inalámbrico, SSD de 1 TB, unidad de disco4, cable HDMI, cable de alimentación de CA, cable USB y materiales impresos.

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