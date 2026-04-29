Cuidados para evitar golpe de calor en perros y gatos

En los últimos días se han registrado altas temperaturas en la CDMX y así como nosotros debemos cuidarnos de un golpe de calor, lo mismo ocurre con las mascotas, por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió algunas recomendaciones para el cuidado de perros y gatos en esta temporada.

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¿Cómo evitar que a mi perro le de un golpe de calor?

Las altas temperaturas pueden provocar que a tu perro le de un golpe de calor y esto puede poner en riesgo su vida y para evitarlo se recomienda hacer lo siguiente:

Mantenlo en un lugar ventilado y con sombra

Dale acceso libre a agua fresca y limpia

Evita darle paseos cuando el sol está en su máximo esplendor

No los encierres en automóviles o cajuelas

No les cortes el pelo

No le pongas zapatos

En caso de que notes que jadea más de lo habitual, le cuesta moverse y tiembla, moja su cabeza y tronco y acude al veterinario para que reciba la atención necesaria.

Nuestros mejores amigos 🐶 también sufren las #OlasDeCalor. Checa esta información de la @DGDCUNAM 👇. pic.twitter.com/mzTr2F4Zcl — UNAM (@UNAM_MX) April 28, 2026

Recomendaciones para evitar golpe de calor en gatos

El golpe de calor es muy peligroso para los gatos y los principales síntomas son:

Jadeo o dificultad para respirar

Vómitos

Diarrea

Aumento de la frecuencia cardiaca

Convulsiones

Babeo excesivo

Patas sudorosas

Letargo

Desorientación

Lengua o encías enrojecidas

En caso de que tu gato presente alguno de estos síntomas es importante que lo lleves de inmediato a un veterinario.

Para brindarle primeros auxilios en caso de un golpe de calor es importante:

Llevar a un lugar fresco

Moja con agua fresca o templada (no fría)

Pon paños húmedos en cuello, axilas e ingles

Ofrece agua pero no fuerces a beber

Acude al veterinario

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