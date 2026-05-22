El Hot Sale en Liverpool se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, ofreciendo hasta 55% de descuento en departamentos como tecnología, moda y hogar. No obstante, desde ahora hay promociones, tal es el caso en el celular Motorola G86.
El Motorola G86 destaca por integrar una pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, además de un procesador MediaTek Dimensity 7300 acompañado de 8 GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno.
Motorola G86 precio
La tienda departamental puso en oferta el Motorola G86 POLED de 6.67 pulgadas con 256GB de almacenamiento, que baja de 7,081 pesos a solo 4,781 pesos en pago único.
Aunque en esta ocasión no hay meses sin intereses, el descuento de más de 2,300 pesos convierte al equipo en una de las ofertas más atractivas para quienes buscan renovar celular sin gastar demasiado.
El dispositivo está disponible en dos colores: verde y rojo. Puedes conocer la promoción aquí.
Motorola G86 características
El Motorola Moto G86 es un potente smartphone de gama media equipado con el procesador Dimensity 7300, pantalla pOLED Super HD de 6.67″ a 120Hz con 4500 nits de brillo, cámara dual de 50 MP (con sensor Sony LYTIA 600 y OIS) y una gran batería de 5200 mAh con carga de 33W.
- Pantalla: 6.67″ pOLED, resolución Super HD (\(2712 \times 1220\) píxeles), tasa de refresco de 120Hz y soporte HDR10+.
- Brillo pico: Hasta 4,500 nits, ideal para exteriores.
- Protección: Cristal Corning Gorilla Glass 7i.
- Resistencia: Certificaciones IP68 e IP69 (sumergible y resistente al polvo o agua a alta presión).
- Procesador: MediaTek Dimensity 7300 (Octa-Core a 2.5 GHz).
- Memoria RAM: 8 GB físicos (+ hasta 16 GB virtuales con RAM Boost).
- Almacenamiento: 256 GB ampliables hasta 1 TB mediante tarjeta microSD.
- Sistema operativo: Android 15.
- Cámara trasera principal: 50 MP (sensor Sony LYTIA 600) con estabilización óptica (OIS) y autoenfoque.
- Cámara trasera Ultra Gran Angular: 8 MP (con función Macro).
- Cámara frontal: 32 MP.Video: Grabación hasta 4K a 30/60 fps en la cámara principal.
