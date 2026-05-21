¡Atención amantes de la tecnología! Walmart puso en oferta el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512GB en color azul. Se trata de uno de los teléfonos más avanzados, el cual valdría la pena tener.

Este smartphone destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y batería de 5,000 mAh con carga rápida.

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Samsung Galaxy S25 Ultra precio

El Samsung Galaxy S25 Ultra se encuentra disponible por solo 19,899 pesos, cuando su precio regular era de 35,999 pesos, lo que representa un ahorro total de 16,100 pesos.

Otro de los atractivos de la oferta es la posibilidad de adquirir el equipo hasta a 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 1,326.60 pesos.

Puedes conseguir la oferta aquí. Te aconsejamos que aproveches y corras por el tuyo, pues debido a la gran rebaja, podrían agotarse pronto.

Samsung Galaxy S25 Ultra características

El Samsung Galaxy S25 Ultra es el celular insignia de la marca, destacando por su cuerpo de titanio, el procesador Snapdragon 8 Elite, su sistema de cámaras con sensor principal de 200 MP, funciones avanzadas de Galaxy AI y el lápiz óptico S Pen integrado.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, resolución Quad HD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (optimizado para Galaxy).

Memoria RAM: 12 GB

Almacenamiento interno: Opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB (UFS 4.0).

Cámaras traseras:

Principal: 200 MP con estabilización óptica (OIS)

Ultra gran angular: 50 MP

Telefoto 1: 50 MP (zoom óptico 5x)

Telefoto 2: 10 MP (zoom óptico 3x)

Cámara frontal: 12 MP

Batería y carga: 5000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica

Software: Android 15 con la capa de personalización One UI 7

Diseño y resistencia: Estructura de titanio, resistencia al agua/polvo IP68 y cubierta de cristal Corning Gorilla Armor 2

Extras: Lápiz S Pen integrado y lector de huellas ultrasónico bajo pantalla

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