Amazon remata el Google Pixel 9 Pro con cámara potenciada por IA Gemini y hasta 15 MSI

Amazon México colocó el Google Pixel 9 Pro de 128 GB en color Hazel —la versión compacta de 6.3 pulgadas, no la XL— como producto renovado certificado, con un precio de $12,106.22 pesos frente a los $17,453.74 pesos que marcaba como referencia. La diferencia se traduce en $5,347 pesos de descuento, equivalentes a un 31% sobre el precio de catálogo. El esquema de financiamiento sin intereses se ofrece a 12 meses con pagos de $1,008.85 y se extiende a 15 meses con BBVA o hasta 24 meses con tarjetas Banamex.
Qué significa “renovado certificado” en Amazon
Antes de cualquier especificación, conviene aclarar el estado del producto. La unidad en venta no es nueva, sino reacondicionada bajo el programa Amazon Renewed. Esto implica:
- El equipo fue probado e inspeccionado por proveedores autorizados o por la propia Amazon.
- En las pruebas se verificó la funcionalidad completa del dispositivo y sus accesorios.
- La batería conserva al menos el 80% de su capacidad original.
- Existe garantía Amazon Renewed de 90 días con devolución o reemplazo.
- Llega “totalmente desbloqueado” para cualquier operador mexicano (Telcel, AT&T, Movistar, virtuales).
- Puede presentar marcas mínimas de uso prácticamente invisibles a 30 cm de distancia.
El factor importante es que se trata de un equipo que originalmente costaba más de $24,000 pesos en su lanzamiento internacional (1,099 USD versión 128 GB). Comprarlo reacondicionado por $12,106 pesos representa acceso al flagship compacto de Google a la mitad del precio original.
Por qué el Pixel 9 Pro destaca entre los flagship 2024-2025
El equipo se diferencia del resto del segmento premium en tres áreas concretas:
- Procesamiento de imagen
La fortaleza histórica de los Pixel está en la fotografía computacional, no en el sensor en sí. El procesamiento de imagen vía Tensor G4 + Gemini Nano permite funciones que no replican otros fabricantes: Add Me (autorretrato grupal con todos en la foto), Magic Editor con IA generativa, Pixel Studio, Reimagine, Borrador Mágico de Audio, Gomas Inteligentes, y Llamada Clara para limpiar ruido de fondo en llamadas en tiempo real.
- Software con horizonte hasta 2031
Google garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo, parches de seguridad y Pixel Drops (actualizaciones trimestrales con funciones nuevas). Es un compromiso que iguala a Apple y supera al de Samsung (6 años en sus equipos top). Un Pixel 9 Pro comprado en 2026 reacondicionado seguirá recibiendo Android 17, 18, 19 y 20 hasta agosto de 2031.
- IA generativa nativa con Gemini Nano
El Pixel 9 Pro incluye un año gratis del plan Google AI Premium (Gemini Advanced + 2 TB de almacenamiento), lo que activa todas las funciones de IA del ecosistema sin costo adicional durante los primeros 12 meses.
Ficha técnica del Google Pixel 9 Pro (128 GB)
- Pantalla: 6.3″ LTPO Super Actua OLED, FHD+ (2,856 x 1,280 px), 120 Hz, 3,000 nits pico, Gorilla Glass Victus 2
- Procesador: Google Tensor G4 (4 nm), CPU octa-core hasta 3.1 GHz, GPU Mali-G715 MC7
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- Almacenamiento: 128 GB UFS 3.1 (no expandible)
- Cámara principal: 50 MP (f/1.68) con OIS
- Cámara ultra gran angular: 48 MP (f/1.7) con Macro Focus
- Teleobjetivo: 48 MP (f/2.8) con OIS y zoom óptico 5x
- Super Res Zoom: hasta 30x con procesamiento de IA
- Cámara frontal: 42 MP (f/2.2) con autofoco
- Video: 4K hasta 60 fps en cámara trasera y frontal, modo Video Boost con IA
- Batería: 4,700 mAh con autonomía típica de 24 horas (hasta 100 horas con Extreme Battery Saver)
- Carga: 27W por cable, 21W inalámbrica Qi
- Conectividad: 5G mmWave, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, eSIM dual
- Sistema operativo: Android 14 actualizable a Android 16
- Seguridad: chip Titan M2, núcleo de seguridad Tensor, sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla, reconocimiento facial Class 3
- Resistencia: IP68 contra agua y polvo
- Construcción: marco de aluminio satinado, panel trasero Gorilla Glass Victus 2 pulido
- Color: Hazel (gris verdoso)
- Dimensiones: 152.8 x 72 x 8.5 mm
- Peso: 199 gramos
- Llamadas satelitales: SOS de emergencia vía satélite
Para usuarios que priorizan fotografía computacional, integración profunda con servicios Google, asistente Gemini nativo y un horizonte de software extendido hasta 2031, el Pixel 9 Pro reacondicionado en Amazon se ubica como una de las puertas de entrada más razonables a la línea Pixel sin pagar el precio completo de un equipo importado nuevo.
