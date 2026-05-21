Bodega Aurrera remata TV Samsung 98 pulgadas 4K Ultra HD, ideal para ver futbol en pantalla gigante

Bodega Aurrera, dentro del grupo Walmart México, sumó esta semana una propuesta agresiva: la Samsung Crystal UHD DU9000 de 98 pulgadas (modelo UN98DU9000FXZX) baja de $40,352 a $34,299 pesos. La diferencia se traduce en $6,053 pesos de descuento directo, equivalente a un 15% sobre el precio anterior. El plan de pagos se extiende a 15 mensualidades sin intereses de $2,286.60, lo que coloca el desembolso mensual por debajo del costo de un smartphone de gama media.

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El timing de la oferta no es casual. A poco del inicio del Mundial 2026, las cadenas mexicanas movilizan sus mejores promociones en pantallas grandes para captar a los compradores que buscan transformar la sala de casa en una experiencia tipo estadio. La 98 pulgadas (2.49 metros de ancho real) es, en términos prácticos, el formato más cercano a esa experiencia disponible en retail masivo.

Detrás del precio: qué incluye la operación en Bodega Aurrera

La cadena del grupo Walmart estructura la oferta con una particularidad importante. A diferencia de Costco o Sam’s Club —que requieren membresía—, Bodega Aurrera vende el equipo sin restricciones de acceso. La operación admite:

Pago de contado con tarjeta de débito, crédito, efectivo en caja de tienda o transferencia electrónica.

con tarjeta de débito, crédito, efectivo en caja de tienda o transferencia electrónica. Hasta 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, mensualidades fijas de $2,286.60 pesos.

con tarjetas de crédito participantes, mensualidades fijas de $2,286.60 pesos. Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart.

para futuras compras dentro del ecosistema Walmart. Cupones bancarios vigentes compatibles con la oferta para reducir el desembolso final.

El producto figura como vendido y enviado por la propia cadena, con cobertura nacional. Por las dimensiones del empaque —más de 2.2 metros de ancho una vez fuera de la caja, peso superior a los 65 kilogramos—, la entrega requiere logística especial y al menos dos personas para el manejo. Conviene confirmar accesos del domicilio (puertas, ascensores, escaleras) antes de programar la entrega, y prever espacio mínimo de 2.6 metros de ancho en la pared destinada a la pantalla.

TV Samsung 98 pulgadas 4K en Bodega Aurrera El televisor tiene un 15% de descuento y hasta 15 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

La Samsung DU9000 de 98″: el formato más cercano a una sala de cine

El modelo UN98DU9000FXZX pertenece a la línea Crystal UHD 2024 de Samsung, escalado al tamaño máximo del catálogo Crystal. No es Neo QLED ni MiniLED —tecnologías reservadas a la línea premium QN90D y arriba—, pero entrega lo que más importa en un formato de 98 pulgadas: brillo elevado, procesamiento de imagen optimizado para pantallas supersize y plataforma de software actualizada. Estas son sus características técnicas verificadas:

Tamaño : 98 pulgadas (97.5″ reales), panel LED-LCD con retroiluminación direct-lit

: 98 pulgadas (97.5″ reales), panel LED-LCD con retroiluminación direct-lit Resolución : 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles) Procesador de imagen : Crystal Processor 4K

: Crystal Processor 4K Optimizador de pantalla supersize : AI Picture Enhancer (escalado por IA optimizado para pantallas grandes)

: AI Picture Enhancer (escalado por IA optimizado para pantallas grandes) Tasa de refresco : 60 Hz nativos con Motion Xcelerator 120 Hz por procesamiento

: 60 Hz nativos con Motion Xcelerator 120 Hz por procesamiento Tecnologías de imagen : PurColor, Mega Contrast, 4K Upscaling, AI Picture Enhancer

: PurColor, Mega Contrast, 4K Upscaling, AI Picture Enhancer Estándares HDR : HDR10, HLG

: HDR10, HLG Sistema operativo : Samsung Tizen OS con actualizaciones garantizadas

: Samsung Tizen OS con actualizaciones garantizadas Asistentes de voz : Bixby integrado, compatible con Amazon Alexa

: Bixby integrado, compatible con Amazon Alexa Gaming Hub : acceso a cloud gaming sin consola (Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna)

: acceso a cloud gaming sin consola (Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna) Aplicaciones de streaming : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Samsung TV Plus

: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Samsung TV Plus Samsung TV Plus : más de 1,000 canales gratuitos integrados sin suscripción

: más de 1,000 canales gratuitos integrados sin suscripción SmartThings : integración con dispositivos del hogar inteligente

: integración con dispositivos del hogar inteligente Knox Security : protección a nivel hardware contra accesos no autorizados

: protección a nivel hardware contra accesos no autorizados AI Energy Mode : gestión adaptativa de brillo y consumo eléctrico

: gestión adaptativa de brillo y consumo eléctrico Conectividad : 4 puertos HDMI, 2 USB-A, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, salida digital óptica

: 4 puertos HDMI, 2 USB-A, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, salida digital óptica Audio : parlantes integrados 20W con Object Tracking Sound Lite

: parlantes integrados 20W con Object Tracking Sound Lite Compatibilidad Q-Symphony : sincronización con barras de sonido Samsung

: sincronización con barras de sonido Samsung Control remoto : SolarCell Remote (panel solar integrado, sin pilas desechables)

: SolarCell Remote (panel solar integrado, sin pilas desechables) Montaje VESA : 600 x 400 mm

: 600 x 400 mm Dimensiones aproximadas : 219.7 x 126.7 x 7.4 cm (sin soporte)

: 219.7 x 126.7 x 7.4 cm (sin soporte) Peso: 65.5 kg sin empaque

Lo que conviene saber antes de comprar

La oferta es atractiva, pero conviene tener presentes cinco puntos antes de tomar la decisión:

No es Neo QLED ni MiniLED : la tecnología Crystal UHD es LED tradicional con retroiluminación direct-lit. La calidad de imagen es excelente para el segmento, pero no compite con los modelos premium QN90D o LG OLED en términos de negros profundos y contraste local.

: la tecnología Crystal UHD es LED tradicional con retroiluminación direct-lit. La calidad de imagen es excelente para el segmento, pero no compite con los modelos premium QN90D o LG OLED en términos de negros profundos y contraste local. 60 Hz nativos, no 120 Hz : el Motion Xcelerator 120 Hz es procesamiento por software, no panel nativo. Para gaming competitivo de alto nivel queda corto frente a modelos con 120 Hz reales en panel.

: el Motion Xcelerator 120 Hz es procesamiento por software, no panel nativo. Para gaming competitivo de alto nivel queda corto frente a modelos con 120 Hz reales en panel. Audio integrado limitado para 98 pulgadas : los parlantes de 20W resultan cortos para llenar de sonido un espacio acorde a una pantalla de este tamaño. Se recomienda complementar con barra de sonido Samsung (compatible Q-Symphony) o equipo de sonido externo.

: los parlantes de 20W resultan cortos para llenar de sonido un espacio acorde a una pantalla de este tamaño. Se recomienda complementar con barra de sonido Samsung (compatible Q-Symphony) o equipo de sonido externo. Logística de instalación : el peso de 65.5 kg y las dimensiones requieren al menos dos personas para el manejo. El montaje en pared (VESA 600 x 400) puede exigir refuerzo estructural si la pared es de tablaroca.

: el peso de 65.5 kg y las dimensiones requieren al menos dos personas para el manejo. El montaje en pared (VESA 600 x 400) puede exigir refuerzo estructural si la pared es de tablaroca. Modelo 2024, no 2025: el DU9000 es la generación anterior. El modelo 2025 equivalente (DU8500 o superior) podría aparecer en ofertas en los próximos meses, aunque a un precio mayor.

Para usuarios que valoran el tamaño máximo por encima de la tecnología de panel más avanzada, planean ver el Mundial en grupo, no son gamers competitivos profesionales y quieren un Smart TV con marca premium a precio accesible, la Samsung Crystal UHD DU9000 de 98 pulgadas en Bodega Aurrera se ubica como la propuesta más razonable del segmento gigante en el retail mexicano actual.

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